Трамп пообіцяв жорстку відповідь Ірану після удару по базах США в Йорданії

Дональд Трамп пообіцяв жорстку відповідь Ірану після удару по американських військових базах у Йорданії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі президента США для Fox News.

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Трамп пообіцяв удар у відповідь

Американський президент заявив, що США відреагують на нічний удар Ірану по американських військових базах у Йорданії.

"Ми жорстко по них вдаримо. Відповідь буде", – заявив Трамп.

За його словами, всі іранські ракети, крім однієї, були перехоплені американськими системами протиповітряної оборони.

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Іран атакував бази після удару США

У неділю США здійснили першу за понад місяць атаку на Іран. Американські військові завдали удару по двох іранських ракетних установках на острові Ларак.

У відповідь Іран атакував американські військові об'єкти на базах в Об'єднаних Арабських Еміратах та Йорданії.

Також Трамп опублікував у своїй соцмережі відео, згенероване штучним інтелектом, із зображенням ударів по острову Харг, який має ключове значення для енергетичного експорту Ірану.

Харг уже не вперше під час кампанії Трампа проти Ірану стає об'єктом його погроз. Неофіційно повідомлялося, що американський президент розглядав захоплення острова як один із варіантів розширення війни. Однак досі ці ідеї та погрози не отримали продовження.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив кільком своїм іноземним колегам, що Штати не планують завдавати нових ударів по Ірану.

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