Рубіо каже, що США не планують нових ударів по Ірану, а зосередяться на економічному тиску, - Axios

Держсекретар Марко Рубіо заявив кільком своїм іноземним колегам, що Штати не планують завдавати нових ударів по Ірану. США зосередяться на інших засобах тиску, зокрема економічних.

Про це пише Axios із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними видання, заява Рубіо пролунала в момент, коли США вважають, що душать Іран морською блокадою, водночас вивозячи дедалі більшу кількість нафти з Ормузької протоки.

Також, пише Axios, це є ознакою того, що Трамп роздратований війною і хоче, щоб вона закінчилася, принаймні наразі.

Американський посадовець заявив, що хоча Рубіо чітко дав зрозуміти, що США не планують повернення до великих бойових операцій, він не виключає ударів, якщо Іран атакує першим.

Інший американський чиновник заявив, що розмінування Ормузької протоки ВМС США є переломним моментом у війні, який значною мірою нейтралізує одне з головних джерел впливу Ірану.

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План США

За даними Axios, США хочуть:

уникати військових дій проти Ірану наразі;

збільшувати економічний тиск на Іран через військово-морську блокаду США та нові санкції Міністерства фінансів;

транспортувати максимальну кількість нафти через протоку на світові енергетичні ринки.

Американський посадовець заявив, що така політика, ймовірно, збережеться принаймні до закінчення проміжних виборів, після яких знову може бути розглянута можливість проведення нової військової кампанії.

Видання пояснило, що морська блокада США позбавляє Іран важливих прибутків. За останні два тижні біля острова Харг, головного центру експорту іранської нафти майже не було помічено танкерів, кажуть посадовці.

"Іранці втратили контроль над протокою. Тепер вона перебуває під контролем США", - сказав один із чиновників.

"Іранська економіка переживає вільне падіння, а армія знищена, і ми перекриваємо всі фінансові канали підтримки режиму, що залишилися. Президент ясно дав зрозуміти, що Тегеран не може мати ядерну зброю і що буде використовувати необхідні інструменти для досягнення цієї мети", - зазначив представник Держдепу США Томмі Піготт.

Інший співрозмовник заявив, що США зараз не ведуть переговори з Іраном, а тиснуть на Тегеран. США вважають, що цей тиск може змусити іранців повернутися до столу переговорів.

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Що передувало?

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що всі міни в міжнародних водах Ормузької протоки були вилучені або підірвані.

Раніше повідомлялося про початок нової американської операції проти Ірану для послаблення іранського режиму та його союзників. Операція отримала назву Економічний вигнанець.

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