Рубио заявляет, что США не планируют новых ударов по Ирану, а сосредоточатся на экономическом давлении, - Axios

Госсекретарь Марко Рубио заявил нескольким своим иностранным коллегам, что США не планируют наносить новые удары по Ирану. США сосредоточатся на других средствах давления, в частности экономических.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным издания, заявление Рубио прозвучало в тот момент, когда США считают, что душат Иран морской блокадой, одновременно вывозя все большее количество нефти из Ормузского пролива.

Кроме того, пишет Axios, это является признаком того, что Трамп раздражён войной и хочет, чтобы она закончилась, по крайней мере на данный момент.

Американский чиновник заявил, что, хотя Рубио четко дал понять, что США не планируют возвращаться к крупным боевым операциям, он не исключает нанесения ударов, если Иран нападет первым.

Другой американский чиновник заявил, что разминирование Ормузского пролива ВМС США является переломным моментом в войне, который в значительной степени нейтрализует один из главных источников влияния Ирана.

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План США

По данным Axios, США намерены:

избегать военных действий против Ирана на данный момент;

усиливать экономическое давление на Иран посредством военно-морской блокады США и новых санкций Министерства финансов;

транспортировать максимальное количество нефти через пролив на мировые энергетические рынки.

Американский чиновник заявил, что такая политика, вероятно, сохранится по крайней мере до окончания промежуточных выборов, после которых вновь может быть рассмотрена возможность проведения новой военной кампании.

Издание пояснило, что морская блокада США лишает Иран важных доходов. За последние две недели у острова Харг, главного центра экспорта иранской нефти, почти не было замечено танкеров, говорят чиновники.

"Иранцы утратили контроль над проливом. Теперь он находится под контролем США", — сказал один из чиновников.

"Иранская экономика переживает свободное падение, а армия уничтожена, и мы перекрываем все оставшиеся финансовые каналы поддержки режима. Президент ясно дал понять, что Тегеран не может обладать ядерным оружием и что будет использовать необходимые инструменты для достижения этой цели", — отметил представитель Госдепа США Томми Пиготт.

Другой собеседник заявил, что США сейчас не ведут переговоры с Ираном, а оказывают давление на Тегеран. США считают, что это давление может заставить иранцев вернуться за стол переговоров.

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Что этому предшествовало?

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что все мины в международных водах Ормузского пролива были изъяты или взорваны.

Ранее сообщалось о начале новой американской операции против Ирана с целью ослабления иранского режима и его союзников. Операция получила название "Экономический изгнанник".

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