Космические силы США следят за каждым сантиметром Ормузского пролива, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что все мины в международных водах Ормузского пролива были изъяты или взорваны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении в Х.
Ормуз под пристальным наблюдением с нулевой терпимостью к минам
По словам Трампа, Иран получил строгое предупреждение относительно возможного нового минирования пролива.
Президент США заявил, что любое судно или лодка, устанавливающая новые мины, будет немедленно и систематически уничтожена.
"Любое судно или лодка, устанавливающая новые мины, будет немедленно и систематически уничтожена", - заявил Трамп.
Он также сообщил, что с помощью Космических сил США ведется наблюдение за каждым квадратным сантиметром Ормузского пролива.
По его словам, в настоящее время в полной мере действует политика нулевой терпимости к установке мин.
Трамп также упомянул ядерные объекты Ирана
Помимо ситуации в Ормузском проливе, президент США заявил, что Соединенные Штаты наблюдают в Иране за горой Пикакс и тремя другими ядерными объектами, которые уже были уничтожены.
Ранее сообщалось о начале новой американской операции против Ирана с целью ослабления иранского режима и его союзников. Операция получила название "Экономический изгнанник".
Также сообщалось, что Трамп изменил стратегию в отношении Ирана и делает ставку на санкции и выжидательную позицию вместо военных действий.
Кроме того, президент США ранее заявлял, что считает Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон контролирует весь регион.
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