Космические силы США следят за каждым сантиметром Ормузского пролива, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что все мины в международных водах Ормузского пролива были изъяты или взорваны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении в Х.

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Ормуз под пристальным наблюдением с нулевой терпимостью к минам

По словам Трампа, Иран получил строгое предупреждение относительно возможного нового минирования пролива.

Президент США заявил, что любое судно или лодка, устанавливающая новые мины, будет немедленно и систематически уничтожена.

"Любое судно или лодка, устанавливающая новые мины, будет немедленно и систематически уничтожена", - заявил Трамп.

Он также сообщил, что с помощью Космических сил США ведется наблюдение за каждым квадратным сантиметром Ормузского пролива.

По его словам, в настоящее время в полной мере действует политика нулевой терпимости к установке мин.

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Трамп также упомянул ядерные объекты Ирана

Помимо ситуации в Ормузском проливе, президент США заявил, что Соединенные Штаты наблюдают в Иране за горой Пикакс и тремя другими ядерными объектами, которые уже были уничтожены.

Ранее сообщалось о начале новой американской операции против Ирана с целью ослабления иранского режима и его союзников. Операция получила название "Экономический изгнанник".

Также сообщалось, что Трамп изменил стратегию в отношении Ирана и делает ставку на санкции и выжидательную позицию вместо военных действий.

Кроме того, президент США ранее заявлял, что считает Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон контролирует весь регион.