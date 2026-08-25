Космічні сили США стежать за кожним сантиметром Ормузької протоки, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі міни в міжнародних водах Ормузької протоки були вилучені або підірвані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві в Х.

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Ормуз під наглядом із нульовою терпимістю до мін

За словами Трампа, Іран отримав жорстке попередження щодо можливого нового мінування протоки.

Президент США заявив, що будь-яке судно або човен, який встановлюватиме нові міни, буде негайно та систематично знищено.

"Будь-яке судно чи човен, що встановлює нові міни, буде негайно та систематично знищено", — заявив Трамп.

Він також повідомив, що за допомогою Космічних сил США ведеться спостереження за кожним квадратним сантиметром Ормузької протоки.

За його словами, зараз повною мірою діє політика нульової терпимості до встановлення мін.

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Трамп також згадав ядерні об'єкти Ірану

Окрім ситуації в Ормузькій протоці, президент США заявив, що Сполучені Штати спостерігають в Ірані за горою Пікакс і трьома іншими ядерними об'єктами, які вже були знищені.

Раніше повідомлялося про початок нової американської операції проти Ірану для послаблення іранського режиму та його союзників. Операція отримала назву Економічний вигнанець.

Також повідомлялося, що Трамп змінив стратегію щодо Ірану та робить ставку на санкції і вичікування замість військових дій.

Крім того, президент США раніше заявляв, що вважає Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів. За його словами, Вашингтон контролює весь регіон.