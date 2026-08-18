1 806 27
Трамп оприлюднив мапу Ормузької протоки, назвавши її "новою територією Сполучених Штатів"
Президент США Дональд Трамп назвав Ормузьку протоку "територією Сполучених Штатів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
У соцмережі Truth Social лідер США оприлюднив мапу із зображенням Ормузької протоки та підписом "Нова територія Сполучених Штатів".
Що передувало?
- Трамп пообіцяв оголосити Ормузьку протоку територією США після "розгрому" Ірану.
- США заявляє про фактичний контроль над Ормузькою протокою, тоді як Тегеран наполягає на власному праві визначати умови судноплавства. Іран та Оман готують угоду про новий маршрут через протоку, однак Тегеран пов'язує її повне відкриття з поступками з боку США - зокрема компенсаціями, послабленням санкцій та припиненням погроз.
- Влада Ірану заявила, що Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту.
Топ коментарі
+5 Олександр Закора
показати весь коментар18.08.2026 14:33 Відповісти Посилання
+5 Malloy Kumpfer
показати весь коментар18.08.2026 14:37 Відповісти Посилання
+4 Валерий Козырь #402429
показати весь коментар18.08.2026 14:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль