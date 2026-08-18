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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп оприлюднив мапу Ормузької протоки, назвавши її "новою територією Сполучених Штатів"

Трамп назвав Ормузьку протоку територією США

Президент США Дональд Трамп назвав Ормузьку протоку "територією Сполучених Штатів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У соцмережі Truth Social лідер США оприлюднив мапу із зображенням Ормузької протоки та підписом "Нова територія Сполучених Штатів".

Трамп назвав Ормузьку протоку територією США

Читайте: Трамп погрожує "розбомбити до біса" Оман, якщо той "стане на заваді" США в Ормузькій протоці

Що передувало?

  • Трамп пообіцяв оголосити Ормузьку протоку територією США після "розгрому" Ірану.
  • США заявляє про фактичний контроль над Ормузькою протокою, тоді як Тегеран наполягає на власному праві визначати умови судноплавства. Іран та Оман готують угоду про новий маршрут через протоку, однак Тегеран пов'язує її повне відкриття з поступками з боку США - зокрема компенсаціями, послабленням санкцій та припиненням погроз.
  • Влада Ірану заявила, що Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту.

Також читайте: Трамп закликав Іран підняти білий прапор капітуляції і припинити конфлікт із США

Автор: 

Іран (3209) США (22457) Трамп Дональд (8144) Ормузька протока (285)
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Топ коментарі
+5
Жириновський №2...
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18.08.2026 14:33 Відповісти
+5
Развлекается дед. Тоже видосики клепает. Они бы с патужничем могли бы отличный дуэт организовать. Много у них общего. Потому дед и не любит зебобу. Подсознательного чует конкуренцию.
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18.08.2026 14:37 Відповісти
+4
Ой, Дебіл Ормузький!
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18.08.2026 14:34 Відповісти

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