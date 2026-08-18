РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11266 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана
1 703 24

Трамп обнародовал карту Ормузского пролива, назвав его "новой территорией Соединенных Штатов"

Трамп назвал Ормузский пролив территорией США

Президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив "территорией Соединенных Штатов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В соцсети Truth Social лидер США опубликовал карту с изображением Ормузского пролива и подписью "Новая территория Соединенных Штатов".

Трамп назвал Ормузский пролив территорией США

Читайте: Трамп угрожает "разбомбить до чертиков" Оман, если тот "встанет на пути" США в Ормузском проливе

Что этому предшествовало?

  • Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США после "разгрома" Ирана.
  • США заявляют о фактическом контроле над Ормузским проливом, тогда как Тегеран настаивает на своем праве определять условия судоходства. Иран и Оман готовят соглашение о новом маршруте через пролив, однако Тегеран связывает его полное открытие с уступками со стороны США - в частности, компенсациями, ослаблением санкций и прекращением угроз.
  • Власти Ирана заявили, что Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита.

Читайте также: Трамп призвал Иран поднять белый флаг капитуляции и прекратить конфликт с США

Автор: 

Иран (3147) США (30338) Трамп Дональд (8109) Ормузский пролив (213)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Жириновський №2...
показать весь комментарий
18.08.2026 14:33 Ответить
+3
Ой, Дебіл Ормузький!
показать весь комментарий
18.08.2026 14:34 Ответить
+3
Развлекается дед. Тоже видосики клепает. Они бы с патужничем могли бы отличный дуэт организовать. Много у них общего. Потому дед и не любит зебобу. Подсознательного чует конкуренцию.
показать весь комментарий
18.08.2026 14:37 Ответить

Загрузка...

 
 