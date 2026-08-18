Трамп обнародовал карту Ормузского пролива, назвав его "новой территорией Соединенных Штатов"
Президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив "территорией Соединенных Штатов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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В соцсети Truth Social лидер США опубликовал карту с изображением Ормузского пролива и подписью "Новая территория Соединенных Штатов".
Что этому предшествовало?
- Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США после "разгрома" Ирана.
- США заявляют о фактическом контроле над Ормузским проливом, тогда как Тегеран настаивает на своем праве определять условия судоходства. Иран и Оман готовят соглашение о новом маршруте через пролив, однако Тегеран связывает его полное открытие с уступками со стороны США - в частности, компенсациями, ослаблением санкций и прекращением угроз.
- Власти Ирана заявили, что Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита.
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+3 Олександр Закора
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