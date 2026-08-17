Трамп призвал Иран поднять белый флаг капитуляции и прекратить конфликт с США

В понедельник президент США Дональд Трамп призвал Иран поднять "белый флаг" и прекратить конфликт с Соединёнными Штатами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Fox News.

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Трамп заявил, что Иран не сможет победить США

Глава Белого дома заявил, что Иран не сможет одержать победу над Соединенными Штатами.

"Они должны поднять белый флаг капитуляции", — сказал Трамп.

Президент США также заявил, что не беспокоится о возможном влиянии войны с Ираном на предстоящие промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

По словам Трампа, промежуточные выборы "не имеют никакого отношения к моим соображениям".

"У меня нет никакого графика. Я никуда не спешу", — заявил президент США.

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Трамп не назвал сроки завершения конфликта

Ранее Трамп заявил, что планирует объявить Ормузский пролив территорией США после того, как Соединенные Штаты "завершат разгром Ирана".

В Иране в ответ заявили, что Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита, авианосца, исполнительного указа или предвыборной речи.

Министр обороны США Пит Хегсет, со своей стороны, утверждает, что у американских военных достаточно ресурсов для поддержания морской блокады Ирана на неопределенный срок.

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