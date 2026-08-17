Трамп о ситуации с Ираном: Тегеран ни при каких обстоятельствах не должен обладать ядерным оружием
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Иране и в очередной раз подчеркнул, что главная цель США - не дать Ирану разработать ядерное оружие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он пишет в социальной сети Truth Social.
Новое заявление Трампа об Иране и разработке ядерного оружия
"Главной целью является и всегда будет то, чтобы Иран ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах и ни в какой форме не смог получить ядерное оружие. Спасибо за внимание к этому вопросу!" - пишет он.
Никаких других подробностей Трамп не приводит.
Что этому предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что Иран готовится к масштабной войне с США. В частности, вместо дипломатии иранское руководство использовало последние месяцы для подготовки к новому витку эскалации.
Топ комментарии
+5 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий17.08.2026 13:40 Ответить Ссылка
+5 Захар Коломбет #475278
показать весь комментарий17.08.2026 13:40 Ответить Ссылка
+5 vitaliymkua
показать весь комментарий17.08.2026 13:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль