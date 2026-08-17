Трамп о ситуации с Ираном: Тегеран ни при каких обстоятельствах не должен обладать ядерным оружием

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Иране и в очередной раз подчеркнул, что главная цель США - не дать Ирану разработать ядерное оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он пишет в социальной сети Truth Social.

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Новое заявление Трампа об Иране и разработке ядерного оружия

"Главной целью является и всегда будет то, чтобы Иран ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах и ни в какой форме не смог получить ядерное оружие. Спасибо за внимание к этому вопросу!" - пишет он.

Никаких других подробностей Трамп не приводит.

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Что этому предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Иран готовится к масштабной войне с США. В частности, вместо дипломатии иранское руководство использовало последние месяцы для подготовки к новому витку эскалации.

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