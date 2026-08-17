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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп про ситуацію з Іраном: Тегеран за жодних обставин не повинен мати ядерну зброю

трамп не допустить появу ядерної зброї в Ірані

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію в Ірані та вкотре наголосив, що головна мета США - завадити Ірану розробляти ядерну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він пише у соцмережі Truth Social.

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Нова заява Трампа про Іран і розробку ядерної зброї

"Головною метою є і завжди залишатиметься те, щоб Іран ні в якому разі, за жодних обставин і у жодній формі не зміг отримати ядерну зброю. Дякую за увагу до цього питання!", - пише він.

Жодних інших подробиць Трамп не наводить.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Іран готується до масштабної війни зі США. Зокрема, замість дипломатії іранська верхівка використала останні місяці для підготовки до нового витка ескалації.

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Автор: 

Іран (3204) ядерна зброя (1315) Трамп Дональд (8138)
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Топ коментарі
+5
Зате ядерну зброю має його друзяка Ин
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17.08.2026 13:40 Відповісти
+3
Євнух рижий , хоч би вже не смішив людей
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17.08.2026 13:40 Відповісти
+3
Тут згоден. У цих повністю відбитих релігійних фанатиків такої зброї не має бути.
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17.08.2026 13:45 Відповісти

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