Трамп про ситуацію з Іраном: Тегеран за жодних обставин не повинен мати ядерну зброю

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію в Ірані та вкотре наголосив, що головна мета США - завадити Ірану розробляти ядерну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він пише у соцмережі Truth Social.

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Нова заява Трампа про Іран і розробку ядерної зброї

"Головною метою є і завжди залишатиметься те, щоб Іран ні в якому разі, за жодних обставин і у жодній формі не зміг отримати ядерну зброю. Дякую за увагу до цього питання!", - пише він.

Жодних інших подробиць Трамп не наводить.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Іран готується до масштабної війни зі США. Зокрема, замість дипломатії іранська верхівка використала останні місяці для підготовки до нового витка ескалації.

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