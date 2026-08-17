Трамп про ситуацію з Іраном: Тегеран за жодних обставин не повинен мати ядерну зброю
Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію в Ірані та вкотре наголосив, що головна мета США - завадити Ірану розробляти ядерну зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він пише у соцмережі Truth Social.
Нова заява Трампа про Іран і розробку ядерної зброї
"Головною метою є і завжди залишатиметься те, щоб Іран ні в якому разі, за жодних обставин і у жодній формі не зміг отримати ядерну зброю. Дякую за увагу до цього питання!", - пише він.
Жодних інших подробиць Трамп не наводить.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що Іран готується до масштабної війни зі США. Зокрема, замість дипломатії іранська верхівка використала останні місяці для підготовки до нового витка ескалації.
Топ коментарі
+5 Захар Коломбет #475278
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+3 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+3 vitaliymkua
показати весь коментар17.08.2026 13:45 Відповісти Посилання
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