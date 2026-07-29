Трамп заявив про готовність знищити ядерний об’єкт під горою Пікакс у разі провалу переговорів з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність знищити іранський ядерний об'єкт, розташований під горою Пікакс, якщо сторонам не вдасться укласти мирну угоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа, пише Fox News.

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Трамп обіцяє підірвати іранську гору Пікакс

За його словами, завдяки Космічним силам США мають найкращі у світі камери та чітко контролюють ситуацію довкола об'єкта. Трамп наголосив, що потенційне ліквідування цього об'єкта є "невеликою проблемою", з якою американські військові можуть впоратися "дуже легко".

Також американський лідер зазначив, що прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу не варто публічно нагадувати йому про це питання, оскільки США й без того повністю залучені в процес та відстежують кожен крок Ірану.

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Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що США допускають можливість позитивного розвитку переговорів з Іраном, але готуються і до іншого варіанту подій.

За його словами, Іран сам звернувся з ініціативою зустрічі як через посередників, так і напряму. Сторони вже проводять переговори, і, за оцінкою президента США, вони можуть завершитися позитивно.

Напередодня Центральне командування США рекомендувало припинити авіаудари в районі Ормузької протоки, оскільки вони досягли межі ефективності.

24 липня Трамп віддав наказ військовим призупинити вогонь і не завдавати ударів по іранських цілях уздовж південного узбережжя Ірану та в районі Ормузької протоки.

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