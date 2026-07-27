Глава CENTCOM вважає, що удари США в районі Ормузької протоки вичерпали ефективність, - Axios

Командувач Центрального командування Збройних сил США адмірал Бред Купер заявив, що кампанія ударів у районі Ормузької протоки вичерпала свою ефективність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Axios.

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Удари дали результат, але мають межу

"Це було визнанням з боку як військових, так і цивільних радників президента того, що існують межі того, чого можна досягти за допомогою військової сили", — зазначається у повідомленні.

Адмірал представив свої оцінки Пентагону, Об'єднаному комітету начальників штабів і Білому дому.

Він підкреслив, що за два тижні ударів США суттєво знизили здатність Ірану атакувати судна.

Також більшість визначених цілей уже були уражені.

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Рішення про паузу і зміна позиції

За інформацією Axios, саме рекомендації Купера разом із висновками інших радників вплинули на рішення президента США Дональда Трампа призупинити удари по цілях в Ірані.

Повідомляється, що протягом кількох днів до цього Трамп розглядав можливість повернення до масштабних бойових дій.

Його позиція почала змінюватися ввечері у четвер. Остаточне рішення про призупинення бомбардувань було ухвалене у п'ятницю.

Раніше посол США в ООН Майк Волц заявив, що Вашингтон вирішив зробити паузу, щоб дати можливість дипломатії.