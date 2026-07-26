Трамп призупинив атаки на Іран заради дипломатії, - посол США в ООН Волц

Посол США в ООН Майк Волц пояснив паузу США в ударах по Ірану.

Про це йдеться у матеріалі Fox News, на який посилається Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дипломатичний крок замість атак

За словами Волца, після 13 ночей безперервних ударів Вашингтон вирішив зробити паузу, щоб дати можливість для переговорів.

Президент Дональд Трамп таким чином надає Ірану простір для дипломатії.

"Він надає переговорам певний простір, дає їм трохи свободи", — заявив Волц.

Водночас деталей щодо переговорного процесу він не розкрив.

Читайте: Глава МЗС Ірану звинуватив Зеленського в атаці на торговельне судно та пригрозив відповіддю

Що відбувається після паузи

Протягом вихідних між США та Іраном спостерігалося затишшя у бойових діях.

Попри це, морська блокада Ірану залишається чинною.

У адміністрації Трампа зазначили, що президент віддає перевагу дипломатії, але вже продемонстрував Ірану можливі наслідки у разі відмови від серйозних перемовин.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що конфлікт із Іраном завершиться, якщо іранський режим буде повалений або змушений відмовитися від своєї ядерної програми.

Іранська армія заявила, що припинила свої удари на тлі затишшя в ударах з боку Сполучених Штатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волц спростував повідомлення про нестачу боєприпасів у США