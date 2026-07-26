Нетаньягу назвав умови завершення конфлікту з Іраном
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що конфлікт із Іраном завершиться, якщо іранський режим буде повалений або змушений відмовитися від своєї ядерної програми.
Про це повідомляє Times of Israel у неділю, 26 липня, цитує Цензор.НЕТ.
Нетаньягу наголосив, що Тегеран має припинити розвиток ядерних можливостей незалежно від наявності угоди.
Прем’єр також заявив, що Іран повинен усвідомити наслідки своїх дій, зокрема підтримку хаосу у світі, внутрішні репресії та атаки проти інших держав.
"Якщо Іран або його проксі нападуть на Ізраїль, це буде жахливою помилкою, тому що наша відповідь буде дуже, дуже сильною", - наголосив Нетаньягу.
Позиція щодо США і Саудівської Аравії
Окремо глава ізраїльського уряду підтримав позицію президента США Дональда Трампа щодо можливої ядерної угоди із Саудівською Аравією.
За його словами, Ер-Ріяд може отримати лише цивільну ядерну програму в обмін на нормалізацію відносин з Ізраїлем.
Нетаньягу додав, що Ізраїль не підтримує створення військової ядерної програми у Саудівській Аравії.
Нагадаємо, раніше Іранська армія заявила, що припинила свої удари на тлі затишшя в ударах з боку Сполучених Штатів.
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