Нетаньягу назвав умови завершення конфлікту з Іраном

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що конфлікт із Іраном завершиться, якщо іранський режим буде повалений або змушений відмовитися від своєї ядерної програми.

Про це повідомляє Times of Israel у неділю, 26 липня, цитує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нетаньягу наголосив, що Тегеран має припинити розвиток ядерних можливостей незалежно від наявності угоди.

Прем’єр також заявив, що Іран повинен усвідомити наслідки своїх дій, зокрема підтримку хаосу у світі, внутрішні репресії та атаки проти інших держав.

"Якщо Іран або його проксі нападуть на Ізраїль, це буде жахливою помилкою, тому що наша відповідь буде дуже, дуже сильною", - наголосив Нетаньягу.

Читайте: Туреччина оголосила прем’єра Ізраїлю Нетаньягу в міжнародний розшук за "злочини проти людяності"

Позиція щодо США і Саудівської Аравії

Окремо глава ізраїльського уряду підтримав позицію президента США Дональда Трампа щодо можливої ядерної угоди із Саудівською Аравією.

За його словами, Ер-Ріяд може отримати лише цивільну ядерну програму в обмін на нормалізацію відносин з Ізраїлем.

Нетаньягу додав, що Ізраїль не підтримує створення військової ядерної програми у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, раніше Іранська армія заявила, що припинила свої удари на тлі затишшя в ударах з боку Сполучених Штатів.

Також читайте: Глава МЗС Ірану звинуватив Зеленського в атаці на торговельне судно та пригрозив відповіддю