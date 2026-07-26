УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12946 відвідувачів онлайн
Новини Ядерна програма Ірану Удар Ізраїлю по Ірану
1 817 73

Нетаньягу назвав умови завершення конфлікту з Іраном

Нетаньяху назвав умови завершення війни з Іраном

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що конфлікт із Іраном завершиться, якщо іранський режим буде повалений або змушений відмовитися від своєї ядерної програми.

Про це повідомляє Times of Israel у неділю, 26 липня, цитує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нетаньягу наголосив, що Тегеран має припинити розвиток ядерних можливостей незалежно від наявності угоди.

Прем’єр також заявив, що Іран повинен усвідомити наслідки своїх дій, зокрема підтримку хаосу у світі, внутрішні репресії та атаки проти інших держав.

"Якщо Іран або його проксі нападуть на Ізраїль, це буде жахливою помилкою, тому що наша відповідь буде дуже, дуже сильною", - наголосив Нетаньягу.

Читайте: Туреччина оголосила прем’єра Ізраїлю Нетаньягу в міжнародний розшук за "злочини проти людяності"

Позиція щодо США і Саудівської Аравії

Окремо глава ізраїльського уряду підтримав позицію президента США Дональда Трампа щодо можливої ядерної угоди із Саудівською Аравією.

За його словами, Ер-Ріяд може отримати лише цивільну ядерну програму в обмін на нормалізацію відносин з Ізраїлем.

Нетаньягу додав, що Ізраїль не підтримує створення військової ядерної програми у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, раніше Іранська армія заявила, що припинила свої удари на тлі затишшя в ударах з боку Сполучених Штатів.

Також читайте: Глава МЗС Ірану звинуватив Зеленського в атаці на торговельне судно та пригрозив відповіддю

Автор: 

Ізраїль (1781) Іран (3138) Нетаньягу Беньямін (208) ядерна безпека (509)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
ліл, цього не буде

Іран стане ядерною країною, а бібі сяде за злочини проти людяності та геноцид.
показати весь коментар
26.07.2026 21:41 Відповісти
+5
кацапи теж хочуть повалити режим в Україні або демілітаризувати. дивні співпадіння.
показати весь коментар
26.07.2026 21:42 Відповісти
+5
недоносок, дуже переймаєшся за іран? ця мразота шахеди кацапні надала якими вбивають українців, погрожує Україні, а воно дебільне бажає ірану ядерною країною стати
показати весь коментар
26.07.2026 21:48 Відповісти

Завантаження...

 
 