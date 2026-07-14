Туреччина оголосила прем’єра Ізраїлю Нетаньягу в міжнародний розшук за "злочини проти людяності"

Суд у Туреччині, який розглядає справу щодо перехоплення гуманітарної флотилії Global Sumud із Гретою Тунберг на борту, вирішив оголосити "червоне повідомлення" для Інтерполу щодо премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Про це повідомив турецький новинний телеканал Halk TV, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначимо, що "червоне повідомлення" Інтерполу — це не міжнародний ордер на арешт, а лише повідомлення про міжнародний розшук. Кожна держава, відповідно до свого законодавства, має самостійно вирішувати, чи затримувати таку людину.

Деталі рішення Туреччини

Нетаньягу та інших підозрюваних звинувачують у низці тяжких злочинів, зокрема злочинах проти людяності, геноциді, катуваннях, незаконному позбавленні волі, викраденні людей, пограбуванні та захопленні транспортного засобу.

Журналісти Halk TV додали, що раніше суд порушив кримінальну справу проти Нетаньягу та 34 високопосадовців Ізраїлю на підставі обвинувального акта, підготовленого Головною прокуратурою Стамбула, в якому для підсудних вимагають довічного ув'язнення.

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Рішення у суді Туреччини ухвалили в справі "Флотилії Сумуд" (Global Sumud) — це гуманітарна місія, організована пропалестинськими активістами, яка намагалась прорвати ізраїльську морську блокаду та доставити допомогу до Гази у 2025 році.

Що передувало

Зазначимо, що Ізраїль неодноразово перехоплював судна флотилії Global Sumud. Місію затримали влітку 2025 року, де на борту одного з човнів була активістка Грета Тунберг.

У вересні під час чергової спроби "прорвати блокаду Гази" флотилія повідомила, що дрон атакував судно Грети Тунберг у Середземному морі. Внаслідок пожежі пошкоджень зазнали головна палуба і складські приміщення.

У травні 2026 року флотилія організувала чергову місію з прориву блокади Гази. Тоді ізраїльські сили затримали 430 людей на борту 50 суден. Після цього учасники місії заявляли про випадки сексуального насильства та жорстокого побиття.

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