Нетаньягу зупинив удари по Ірану після розмови з Трампом

Ізраїль припинив удари по Ірану після обміну атаками між двома країнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, яку наводить The Times of Israel.

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Пауза після обміну ударами

Прем’єр зазначив, що раніше доручив військовим завдати ударів по військових і економічних цілях в Ірані. Це сталося після атаки з боку Ірану на ізраїльську територію.

"Наразі вогонь на цьому напрямку припинено, тому що після удару по терористичному режиму в Тегерані він припинив атакувати нас", – сказав Нетаньягу.

Він також попередив, що у разі нових атак Ізраїль відповість силою.

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Подальші дії і заява про самооборону

Прем’єр додав, що ізраїльські військові продовжать операції на півдні Лівану. За його словами, мета – знищення інфраструктури в зоні безпеки, включно з підземними об’єктами.

Окремо він прокоментував дії Ірану та союзників.

"Ізраїль має повне право на самооборону, і ми будемо користуватися цим правом щоразу, коли це необхідно", – наголосив глава уряду.

За його словами, відповідну позицію він озвучив також під час розмов із президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, 7 червня ввечері Іран запустив ракети по Ізраїлю. Це була перша подібна атака з квітня. У відповідь ізраїльська армія завдала ударів по об’єктах у західній і центральній частинах Ірану. Президент США Дональд Трамп закликав Іран та Ізраїль утриматися від ударів по території один одного.

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