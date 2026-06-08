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Новини Атаки Ірану на Ізраїль
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Нетаньягу зупинив удари по Ірану після розмови з Трампом

Нетаньяху зупинив атаку на Іран після переговорів з Трампом

Ізраїль припинив удари по Ірану після обміну атаками між двома країнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, яку наводить The Times of Israel.

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Пауза після обміну ударами

Прем’єр зазначив, що раніше доручив військовим завдати ударів по військових і економічних цілях в Ірані. Це сталося після атаки з боку Ірану на ізраїльську територію.

"Наразі вогонь на цьому напрямку припинено, тому що після удару по терористичному режиму в Тегерані він припинив атакувати нас", – сказав Нетаньягу.

Він також попередив, що у разі нових атак Ізраїль відповість силою.

Також читайте: Ціни на нафту різко підскочили після поновлення ударів Ізраїлю по Ірану та Лівану

Подальші дії і заява про самооборону

Прем’єр додав, що ізраїльські військові продовжать операції на півдні Лівану. За його словами, мета – знищення інфраструктури в зоні безпеки, включно з підземними об’єктами.

Окремо він прокоментував дії Ірану та союзників.

"Ізраїль має повне право на самооборону, і ми будемо користуватися цим правом щоразу, коли це необхідно", – наголосив глава уряду.

За його словами, відповідну позицію він озвучив також під час розмов із президентом США Дональдом Трампом.

Читайте: Трамп вилаяв Нетаньягу через удари по Лівану: "Через це всі ненавидять Ізраїль", - Axios

Автор: 

Ізраїль (1991) Іран (3474) Нетаньягу Беньямін (208)
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Топ коментарі
+2
Тромб і його клан сидять на біржах і бабки лопатами гребуть на коливаннях ринків які Тромб вже рік качає. Поки Тромб буде при владі не буде ні миру ні спокою на цій планеті
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08.06.2026 20:30 Відповісти
+1
Ну просто голубки миру!
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08.06.2026 20:26 Відповісти
+1
Беня до шабата успеет вдарить по ним ещё не раз.
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08.06.2026 20:27 Відповісти
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Ну просто голубки миру!
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08.06.2026 20:26 Відповісти
Беня до шабата успеет вдарить по ним ещё не раз.
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08.06.2026 20:27 Відповісти
Попри те, що Ізраїль продемонстрував здатність діяти всупереч публічній позиції США (наприклад, під час нещодавніх атак на Бейрут), Армія оборони Ізраїлю критично залежить від американської допомоги.
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08.06.2026 20:29 Відповісти
Тромб і його клан сидять на біржах і бабки лопатами гребуть на коливаннях ринків які Тромб вже рік качає. Поки Тромб буде при владі не буде ні миру ні спокою на цій планеті
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08.06.2026 20:30 Відповісти
Тобто Нетаняка ложила на Трампа бо зупиняти операцію в Лівані воно не збирається..
Ну тоді побачимо як непокобелімий Ісраель буде воювати із сусідами сам, без Гамерики.
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08.06.2026 20:30 Відповісти
Так само, як й до того. Мабуть доволі успішно, бо після повалення Асада у Ізраїля не залишилось загрожуючих йому сусідів.
Крім того деми традиційно так само "дружньо" налаштовані до Ізраїлю, як Тако до нас. Тому їм не звикать.
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08.06.2026 21:05 Відповісти
Раб рыжего
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08.06.2026 20:31 Відповісти
Самооборона в Ливані?
У росії навчилися.
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08.06.2026 20:32 Відповісти
Ні. Ситуація геть інша. Хоча б тим, що уряд та армія самого Лівану у цьому конфлікті задіяні лише, як спостерігачі.
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08.06.2026 21:17 Відповісти
Жидовские сионисты агрессоры и убийцы
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08.06.2026 20:39 Відповісти
А тим часом...
У кацапському санкт-лєнінграді на військовому заводі "Арсєнал" знов хтось покурив у недозволеному місці. Було шумно та димно...
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08.06.2026 20:44 Відповісти
Гарний песик. Сиди у буді тихо.
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08.06.2026 20:59 Відповісти
буде новий обстріл Ізраїлю, навіть з боку проксі-Ірану - Бібі знову вдарить. Клав він на Трампа і "угоди" з ним. Слабину він показати не може, бо в нього вибори на носі.
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08.06.2026 21:29 Відповісти
 
 