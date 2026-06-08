Нетаньягу зупинив удари по Ірану після розмови з Трампом
Ізраїль припинив удари по Ірану після обміну атаками між двома країнами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, яку наводить The Times of Israel.
Пауза після обміну ударами
Прем’єр зазначив, що раніше доручив військовим завдати ударів по військових і економічних цілях в Ірані. Це сталося після атаки з боку Ірану на ізраїльську територію.
"Наразі вогонь на цьому напрямку припинено, тому що після удару по терористичному режиму в Тегерані він припинив атакувати нас", – сказав Нетаньягу.
Він також попередив, що у разі нових атак Ізраїль відповість силою.
Подальші дії і заява про самооборону
Прем’єр додав, що ізраїльські військові продовжать операції на півдні Лівану. За його словами, мета – знищення інфраструктури в зоні безпеки, включно з підземними об’єктами.
Окремо він прокоментував дії Ірану та союзників.
"Ізраїль має повне право на самооборону, і ми будемо користуватися цим правом щоразу, коли це необхідно", – наголосив глава уряду.
За його словами, відповідну позицію він озвучив також під час розмов із президентом США Дональдом Трампом.
- Нагадаємо, 7 червня ввечері Іран запустив ракети по Ізраїлю. Це була перша подібна атака з квітня. У відповідь ізраїльська армія завдала ударів по об’єктах у західній і центральній частинах Ірану. Президент США Дональд Трамп закликав Іран та Ізраїль утриматися від ударів по території один одного.
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