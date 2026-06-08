Ціни на нафту різко підскочили після поновлення ударів Ізраїлю по Ірану та Лівану

8 червня ціни на нафту Brent у понеділок зросли більш ніж на $3 за барель. Спочатку ринок відреагував на нові удари Ізраїлю по Лівану, завдані напередодні, а додатковий імпульс котирування отримали після повідомлень про вибухи в Ірані.

Про це повідомляє Reuters.

За даними місцевих ЗМІ, вранці в понеділок вибухи пролунали в Тегерані, Тебрізі та Ісфахані. Це посилило побоювання щодо затягування війни та поставило під сумнів швидке відновлення постачання нафти через Ормузьку протоку.

Станом на 03:33 за Гринвічем ф'ючерси на Brent подорожчали на $3,20, або 3,39%, до $96,24 за барель. Водночас ф'ючерси на американську нафту зросли на $2,87, або 3,17%, до $93,41 за барель.

Таким чином ринок відіграв втрати п'ятниці, коли нафтові котирування знизилися на тлі очікувань деескалації напруженості між США та Іраном. Від початку березня ціни на нафту загалом зросли більш ніж на 50%.

На тлі проблем із постачанням країни ОПЕК+ у неділю погодили чергове збільшення видобутку нафти. Водночас аналітики вважають, що цей крок матиме обмежений ефект, оскільки більшість учасників ОПЕК+ не можуть досягти встановлених рівнів видобутку через закриття Ормузької протоки або, як у випадку з Росією, через удари по інфраструктурі, які негативно вплинули на виробничі можливості.

"На поточному ринку фізичний вплив такого рішення буде близьким до нуля", ‒ зазначив у записці для клієнтів керівник відділу геополітичного аналізу Rystad Energy Хорхе Леон.

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Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що планує провести телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та закликати його утриматися від удару у відповідь по Ірану після ракетної атаки Тегерана на північні райони Ізраїлю, яка сталася ввечері.

Нагадаємо, увечері 7 червня Іран уперше з моменту квітневого перемир'я здійснив ракетний обстріл території Ізраїлю.