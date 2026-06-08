Нетаньяху прекратил удары по Ирану после разговора с Трампом

Израиль прекратил удары по Ирану после обмена ударами между двумя странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которое приводит The Times of Israel.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пауза после обмена ударами

Премьер отметил, что ранее поручил военным нанести удары по военным и экономическим целям в Иране. Это произошло после атаки со стороны Ирана на израильскую территорию.

"Сейчас огонь в этом направлении прекращен, потому что после удара по террористическому режиму в Тегеране он перестал атаковать нас", — сказал Нетаньяху.

Он также предупредил, что в случае новых атак Израиль ответит силой.

Читайте также: Цены на нефть резко подскочили после возобновления ударов Израиля по Ирану и Ливану

Дальнейшие действия и заявление о самообороне

Премьер добавил, что израильские военные продолжат операции на юге Ливана. По его словам, цель – уничтожение инфраструктуры в зоне безопасности, включая подземные объекты.

Отдельно он прокомментировал действия Ирана и союзников.

"Израиль имеет полное право на самооборону, и мы будем пользоваться этим правом каждый раз, когда это необходимо", — подчеркнул глава правительства.

По его словам, соответствующую позицию он озвучил также во время бесед с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 7 июня вечером Иран запустил ракеты по Израилю. Это была первая подобная атака с апреля. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам в западной и центральной частях Ирана. Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль воздержаться от ударов по территории друг друга.

Читайте: Трамп отчитал Нетаньяху из-за ударов по Ливану: "Из-за этого все ненавидят Израиль", — Axios