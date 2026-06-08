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Новости Атаки Ирана на Израиль
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Нетаньяху прекратил удары по Ирану после разговора с Трампом

Нетаньяху остановил атаку на Иран после переговоров с Трампом

Израиль прекратил удары по Ирану после обмена ударами между двумя странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которое приводит The Times of Israel.

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Пауза после обмена ударами

Премьер отметил, что ранее поручил военным нанести удары по военным и экономическим целям в Иране. Это произошло после атаки со стороны Ирана на израильскую территорию.

"Сейчас огонь в этом направлении прекращен, потому что после удара по террористическому режиму в Тегеране он перестал атаковать нас", — сказал Нетаньяху.

Он также предупредил, что в случае новых атак Израиль ответит силой.

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Дальнейшие действия и заявление о самообороне

Премьер добавил, что израильские военные продолжат операции на юге Ливана. По его словам, цель – уничтожение инфраструктуры в зоне безопасности, включая подземные объекты.

Отдельно он прокомментировал действия Ирана и союзников.

"Израиль имеет полное право на самооборону, и мы будем пользоваться этим правом каждый раз, когда это необходимо", — подчеркнул глава правительства.

По его словам, соответствующую позицию он озвучил также во время бесед с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте: Трамп отчитал Нетаньяху из-за ударов по Ливану: "Из-за этого все ненавидят Израиль", — Axios

Автор: 

Израиль (2247) Иран (2966) Нетаньяху Биньямин (217)
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Топ комментарии
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Тромб і його клан сидять на біржах і бабки лопатами гребуть на коливаннях ринків які Тромб вже рік качає. Поки Тромб буде при владі не буде ні миру ні спокою на цій планеті
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08.06.2026 20:30 Ответить
+1
Ну просто голубки миру!
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08.06.2026 20:26 Ответить
+1
Беня до шабата успеет вдарить по ним ещё не раз.
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08.06.2026 20:27 Ответить
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Ну просто голубки миру!
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08.06.2026 20:26 Ответить
Беня до шабата успеет вдарить по ним ещё не раз.
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08.06.2026 20:27 Ответить
Попри те, що Ізраїль продемонстрував здатність діяти всупереч публічній позиції США (наприклад, під час нещодавніх атак на Бейрут), Армія оборони Ізраїлю критично залежить від американської допомоги.
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08.06.2026 20:29 Ответить
Тромб і його клан сидять на біржах і бабки лопатами гребуть на коливаннях ринків які Тромб вже рік качає. Поки Тромб буде при владі не буде ні миру ні спокою на цій планеті
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08.06.2026 20:30 Ответить
Тобто Нетаняка ложила на Трампа бо зупиняти операцію в Лівані воно не збирається..
Ну тоді побачимо як непокобелімий Ісраель буде воювати із сусідами сам, без Гамерики.
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08.06.2026 20:30 Ответить
Так само, як й до того. Мабуть доволі успішно, бо після повалення Асада у Ізраїля не залишилось загрожуючих йому сусідів.
Крім того деми традиційно так само "дружньо" налаштовані до Ізраїлю, як Тако до нас. Тому їм не звикать.
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08.06.2026 21:05 Ответить
Раб рыжего
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08.06.2026 20:31 Ответить
Самооборона в Ливані?
У росії навчилися.
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08.06.2026 20:32 Ответить
Ні. Ситуація геть інша. Хоча б тим, що уряд та армія самого Лівану у цьому конфлікті задіяні лише, як спостерігачі.
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08.06.2026 21:17 Ответить
Жидовские сионисты агрессоры и убийцы
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08.06.2026 20:39 Ответить
А тим часом...
У кацапському санкт-лєнінграді на військовому заводі "Арсєнал" знов хтось покурив у недозволеному місці. Було шумно та димно...
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08.06.2026 20:44 Ответить
Гарний песик. Сиди у буді тихо.
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08.06.2026 20:59 Ответить
буде новий обстріл Ізраїлю, навіть з боку проксі-Ірану - Бібі знову вдарить. Клав він на Трампа і "угоди" з ним. Слабину він показати не може, бо в нього вибори на носі.
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08.06.2026 21:29 Ответить
 
 