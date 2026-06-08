Нетаньяху прекратил удары по Ирану после разговора с Трампом
Израиль прекратил удары по Ирану после обмена ударами между двумя странами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которое приводит The Times of Israel.
Пауза после обмена ударами
Премьер отметил, что ранее поручил военным нанести удары по военным и экономическим целям в Иране. Это произошло после атаки со стороны Ирана на израильскую территорию.
"Сейчас огонь в этом направлении прекращен, потому что после удара по террористическому режиму в Тегеране он перестал атаковать нас", — сказал Нетаньяху.
Он также предупредил, что в случае новых атак Израиль ответит силой.
Дальнейшие действия и заявление о самообороне
Премьер добавил, что израильские военные продолжат операции на юге Ливана. По его словам, цель – уничтожение инфраструктуры в зоне безопасности, включая подземные объекты.
Отдельно он прокомментировал действия Ирана и союзников.
"Израиль имеет полное право на самооборону, и мы будем пользоваться этим правом каждый раз, когда это необходимо", — подчеркнул глава правительства.
По его словам, соответствующую позицию он озвучил также во время бесед с президентом США Дональдом Трампом.
- Напомним, 7 июня вечером Иран запустил ракеты по Израилю. Это была первая подобная атака с апреля. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам в западной и центральной частях Ирана. Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль воздержаться от ударов по территории друг друга.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну тоді побачимо як непокобелімий Ісраель буде воювати із сусідами сам, без Гамерики.
Крім того деми традиційно так само "дружньо" налаштовані до Ізраїлю, як Тако до нас. Тому їм не звикать.
У росії навчилися.
У кацапському санкт-лєнінграді на військовому заводі "Арсєнал" знов хтось покурив у недозволеному місці. Було шумно та димно...