Турция объявила премьер-министра Израиля Нетаньяху в международный розыск за "преступления против человечности"

Суд в Турции, рассматривающий дело о перехвате гуманитарной флотилии Global Sumud с Гретой Тунберг на борту, принял решение объявить "красное уведомление" в Интерполе в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщил турецкий новостной телеканал Halk TV, передает Цензор.НЕТ.

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Отметим, что "красное уведомление" Интерпола — это не международный ордер на арест, а лишь уведомление о международном розыске. Каждое государство, в соответствии со своим законодательством, должно самостоятельно решать, задерживать ли такого человека.

Детали решения Турции

Нетаньяху и других подозреваемых обвиняют в ряде тяжких преступлений, в частности в преступлениях против человечности, геноциде, пытках, незаконном лишении свободы, похищении людей, ограблении и захвате транспортного средства.

Журналисты Halk TV добавили, что ранее суд возбудил уголовное дело против Нетаньяху и 34 высокопоставленных чиновников Израиля на основании обвинительного акта, подготовленного Главной прокуратурой Стамбула, в котором для подсудимых требуется пожизненное заключение.

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Решение турецкого суда было вынесено по делу "Флотилии Сумуд" (Global Sumud) — это гуманитарная миссия, организованная пропалестинскими активистами, которая пыталась прорвать израильскую морскую блокаду и доставить помощь в Сектор Газа в 2025 году.

Что предшествовало

Отметим, что Израиль неоднократно перехватывал суда флотилии Global Sumud. Миссию задержали летом 2025 года, при этом на борту одного из судов находилась активистка Грета Тунберг.

В сентябре во время очередной попытки "прорвать блокаду Сектора Газа" флотилия сообщила, что дрон атаковал судно Греты Тунберг в Средиземном море. Вследствие пожара были повреждены главная палуба и складские помещения.

В мае 2026 года флотилия организовала очередную миссию по прорыву блокады Сектора Газа. Тогда израильские силы задержали 430 человек на борту 50 судов. После этого участники миссии заявляли о случаях сексуального насилия и жестоких избиений.

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