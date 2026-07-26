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Новини Операція США проти Ірану
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Глава МЗС Ірану звинуватив Зеленського в атаці на торговельне судно та пригрозив відповіддю

МЗС Ірану звинуватив Зеленського в нападі на судно

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив президента України Володимира Зеленського в атаці на іранське судно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави МЗС Ірану, опублікованій у соцмережі X.

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Звинувачення Ірану 

Арагчі заявив, що атака нібито була здійснена за наказом Ізраїлю.

"Зеленський напав на іранське судно, убивши моряка", – заявив він.

За словами міністра, цей удар є порушенням Статуту ООН і, як він стверджує, мав на меті втягнути країни Європи у війну. Він також додав, що такі дії не можуть залишитися без відповіді.

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Іран провів перемовини 

Очільник іранського МЗС повідомив, що обговорив інцидент із верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас, а також із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Українська сторона поки не коментувала ці заяви.

Раніше Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на іранське торгове судно в Каспійському морі. У МЗС Ірану зазначили, що внаслідок атаки на борту судна стався вибух, через що один моряк загинув і один зазнав поранення.

Тегеран наголосив, що це є порушенням Статуту ООН, та назвав інцидент "актом агресії", який може ще більше "розпалити та поширити полум'я війни".

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Автор: 

Зеленський Володимир (26477) Іран (3138)
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Топ коментарі
+15
Таке враження, що якщо Іран зранку не послали на×уй, то день для них змарнований.
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26.07.2026 21:07 Відповісти
+13
іран, має дякувати зеленському!! Якби воно, не зупинило ракетну програму України, то за збитий літак, по тегерану, давно прилетіли умовні Сапсани...
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26.07.2026 21:25 Відповісти
+12
А що вони там ще про збитий український пасажирський літак говорили?
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26.07.2026 21:10 Відповісти

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