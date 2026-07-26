Глава МЗС Ірану звинуватив Зеленського в атаці на торговельне судно та пригрозив відповіддю

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив президента України Володимира Зеленського в атаці на іранське судно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави МЗС Ірану, опублікованій у соцмережі X.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звинувачення Ірану

Арагчі заявив, що атака нібито була здійснена за наказом Ізраїлю.

"Зеленський напав на іранське судно, убивши моряка", – заявив він.

За словами міністра, цей удар є порушенням Статуту ООН і, як він стверджує, мав на меті втягнути країни Європи у війну. Він також додав, що такі дії не можуть залишитися без відповіді.

Також читайте: Волц спростував повідомлення про нестачу боєприпасів у США

Іран провів перемовини

Очільник іранського МЗС повідомив, що обговорив інцидент із верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас, а також із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Українська сторона поки не коментувала ці заяви.

Раніше Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на іранське торгове судно в Каспійському морі. У МЗС Ірану зазначили, що внаслідок атаки на борту судна стався вибух, через що один моряк загинув і один зазнав поранення.

Тегеран наголосив, що це є порушенням Статуту ООН, та назвав інцидент "актом агресії", який може ще більше "розпалити та поширити полум'я війни".

Також читайте: Іран припинив атаки на тлі паузи в ударах з боку США