УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
47569 відвідувачів онлайн
Новини Удари по РФ
2 458 27

Іран звинуватив Україну в ударі по своєму торговому судну в Каспійському морі

Іран звинуватив Україну в атаці на судно в Каспійському морі

Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на іранське торгове судно в Каспійському морі.

Про це йдеться у заяві МЗС Ірану, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

У МЗС Ірану зазначили, що внаслідок атаки на борту судна стався вибух, через що один моряк загинув і один зазнав поранення.

Тегеран наголосив, що це є порушенням Статуту ООН, та назвав інцидент "актом агресії", який може ще більше "розпалити та поширити полум'я війни".

Також Іран заявив, що "залишає за собою право захищати свої національні інтереси й безпеку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено ракетний катер РФ, два вантажні судна, РЛС та нафтодобувну платформу, - СБУ

Крім того, у МЗС Ірану заявили, що "ніколи втручалися у війну між Росією та Україною".

Що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, уражено судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель.

Також читайте: Україна передасть партнерам інформацію про нову допомогу Росії іранському режиму, - Зеленський

Автор: 

Іран (3135) Каспій (21)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Крім того, у МЗС Ірану заявили, що "ніколи втручалися у війну між Росією та Україною"

Дійсно, ніколи не "втручались"... Бо "шахеди", "моханджери" передавали ж КВІР, які не мають ніякого юридичного статусу і Ірані?
показати весь коментар
25.07.2026 23:44 Відповісти
+11
Доречі, як там просувається справа зі сбитим літаком "МАУ"? Чи вже всі забули про нього?
показати весь коментар
25.07.2026 23:53 Відповісти
+9
"Дави их, бл*дь!!!" "Шахеди" чиї?
показати весь коментар
25.07.2026 23:45 Відповісти

Завантаження...

 
 