Іран звинуватив Україну в ударі по своєму торговому судну в Каспійському морі

Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на іранське торгове судно в Каспійському морі.

Про це йдеться у заяві МЗС Ірану, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

У МЗС Ірану зазначили, що внаслідок атаки на борту судна стався вибух, через що один моряк загинув і один зазнав поранення.

Тегеран наголосив, що це є порушенням Статуту ООН, та назвав інцидент "актом агресії", який може ще більше "розпалити та поширити полум'я війни".

Також Іран заявив, що "залишає за собою право захищати свої національні інтереси й безпеку".

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Крім того, у МЗС Ірану заявили, що "ніколи втручалися у війну між Росією та Україною".

Що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, уражено судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель.

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