Уражено ракетний катер РФ, два вантажні судна, РЛС та нафтодобувну платформу, - СБУ
СБУ продовжує системно знижувати військовий потенціал РФ та руйнувати логістичні ланцюги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що уражено?
Як зазначається, у ніч на 25 липня далекобійні дрони Служби успішно відпрацювали по низці військових цілей у Ростові-на-Дону.
У результаті удару:
уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6Е "Grave Stone" та її антенну вежу. Вони є складовими зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". З цих комплексів рф обстрілює Україну;
- знищено зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21";
- уражено два склади з FPV-дронами.
В акваторії Каспійського моря безпілотники СБУ уразили:
- нафтодобувну платформу родовища "Філановського";
- вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey. Обидва судна перебувають під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і РФ;
- ракетний катер проєкту 12418 "Молнія".
"Завдаючи терористичних ударів по українських портах на півдні, РФ намагається заблокувати українське судноплавство. Ці дії ворога будуть отримувати законну відповідь від СБУ у межах невід'ємного права України на самооборону. Російська війна буде повертатися у "рідну гавань" і спецоперації Служби пришвидшать цей процес", - наголошують у СБУ.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що на Тюменському НПЗ пожежа після атаки БпЛА.
- Окрім того, після атак БпЛА спалахнули пожежі в Енгельсі, Ростові, Бєлгороді та окупованому Луганську.
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