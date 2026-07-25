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Новости Уничтожение российской техники
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Поражены ракетный катер РФ, два грузовых судна, РЛС и нефтедобывающая платформа, - СБУ

уничтожение вражеского катера у побережья Херсонской области

СБУ продолжает систематически снижать военный потенциал РФ и разрушать логистические цепочки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что было поражено?

Как отмечается, в ночь на 25 июля дальнобойные дроны Службы успешно нанесли удары по ряду военных целей в Ростове-на-Дону.

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В результате удара:

поражена многофункциональная радиолокационная станция 92Н6Е "Grave Stone" и её антенная башня. Они являются составляющими зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Из этих комплексов РФ обстреливает Украину;

  • уничтожен зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21";
  • поражены два склада с FPV-дронами.

В акватории Каспийского моря беспилотники СБУ поразили:

  • нефтедобывающая платформа месторождения "Филановского";
  • грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey. Оба судна находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и РФ;
  • ракетный катер проекта 12418 "Молния".

"Нанося террористические удары по украинским портам на юге, РФ пытается заблокировать украинское судоходство. Эти действия врага будут получать законный ответ от СБУ в рамках неотъемлемого права Украины на самооборону. Российская война будет возвращаться в "родную гавань", и спецоперации Службы ускорят этот процесс", - отмечают в СБУ.

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Что предшествовало?

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Автор: 

СБУ (21296) Каспий (24) катер (13)
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