Поражены ракетный катер РФ, два грузовых судна, РЛС и нефтедобывающая платформа, - СБУ
СБУ продолжает систематически снижать военный потенциал РФ и разрушать логистические цепочки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что было поражено?
Как отмечается, в ночь на 25 июля дальнобойные дроны Службы успешно нанесли удары по ряду военных целей в Ростове-на-Дону.
В результате удара:
поражена многофункциональная радиолокационная станция 92Н6Е "Grave Stone" и её антенная башня. Они являются составляющими зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Из этих комплексов РФ обстреливает Украину;
- уничтожен зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21";
- поражены два склада с FPV-дронами.
В акватории Каспийского моря беспилотники СБУ поразили:
- нефтедобывающая платформа месторождения "Филановского";
- грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey. Оба судна находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и РФ;
- ракетный катер проекта 12418 "Молния".
"Нанося террористические удары по украинским портам на юге, РФ пытается заблокировать украинское судоходство. Эти действия врага будут получать законный ответ от СБУ в рамках неотъемлемого права Украины на самооборону. Российская война будет возвращаться в "родную гавань", и спецоперации Службы ускорят этот процесс", - отмечают в СБУ.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что на Тюменском НПЗ произошел пожар после атаки БПЛА.
- Кроме того, после атак БПЛА вспыхнули пожары в Энгельсе, Ростове, Белгороде и оккупированном Луганске.
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