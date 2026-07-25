Иран обвинил Украину в ударе по своему торговому судну в Каспийском море

Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море.

Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В МИД Ирана отметили, что в результате атаки на борту судна произошел взрыв, в результате чего один моряк погиб, а другой получил ранения.

Тегеран подчеркнул, что это является нарушением Устава ООН, и назвал инцидент "актом агрессии", который может еще больше "разжечь и распространить пламя войны".

Также Иран заявил, что "оставляет за собой право защищать свои национальные интересы и безопасность".

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Кроме того, в МИД Ирана заявили, что "никогда не вмешивались в войну между Россией и Украиной".

Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о хороших результатах дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, были поражены суда, задействованные в транспортировке военных грузов из Ирана, и военный корабль.

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