Иран обвинил Украину в ударе по своему торговому судну в Каспийском море
Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море.
Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В МИД Ирана отметили, что в результате атаки на борту судна произошел взрыв, в результате чего один моряк погиб, а другой получил ранения.
Тегеран подчеркнул, что это является нарушением Устава ООН, и назвал инцидент "актом агрессии", который может еще больше "разжечь и распространить пламя войны".
Также Иран заявил, что "оставляет за собой право защищать свои национальные интересы и безопасность".
Кроме того, в МИД Ирана заявили, что "никогда не вмешивались в войну между Россией и Украиной".
Что предшествовало
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о хороших результатах дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, были поражены суда, задействованные в транспортировке военных грузов из Ирана, и военный корабль.
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Дійсно, ніколи не "втручались"... Бо "шахеди", "моханджери" передавали ж КВІР, які не мають ніякого юридичного статусу і Ірані?