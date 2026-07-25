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Иран обвинил Украину в ударе по своему торговому судну в Каспийском море

Иран обвинил Украину в атаке на судно в Каспийском море

Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море.

Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В МИД Ирана отметили, что в результате атаки на борту судна произошел взрыв, в результате чего один моряк погиб, а другой получил ранения.

Тегеран подчеркнул, что это является нарушением Устава ООН, и назвал инцидент "актом агрессии", который может еще больше "разжечь и распространить пламя войны".

Также Иран заявил, что "оставляет за собой право защищать свои национальные интересы и безопасность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражены ракетный катер РФ, два грузовых судна, РЛС и нефтедобывающая платформа, - СБУ

Кроме того, в МИД Ирана заявили, что "никогда не вмешивались в войну между Россией и Украиной".

Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о хороших результатах дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, были поражены суда, задействованные в транспортировке военных грузов из Ирана, и военный корабль.

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Автор: 

Иран (3092) Каспий (24)
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Топ комментарии
+7
Доречі, як там просувається справа зі сбитим літаком "МАУ"? Чи вже всі забули про нього?
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25.07.2026 23:53 Ответить
+6
Крім того, у МЗС Ірану заявили, що "ніколи втручалися у війну між Росією та Україною"

Дійсно, ніколи не "втручались"... Бо "шахеди", "моханджери" передавали ж КВІР, які не мають ніякого юридичного статусу і Ірані?
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25.07.2026 23:44 Ответить
+5
"Дави их, бл*дь!!!" "Шахеди" чиї?
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25.07.2026 23:45 Ответить

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