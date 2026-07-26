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Новости Операция США против Ирана
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Глава МИД Ирана обвинил Зеленского в нападении на торговое судно и пригрозил ответом

МИД Ирана обвинил Зеленского в нападении на судно

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нападении на иранское судно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы МИД Ирана, опубликованном в социальной сети X.

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Обвинения Ирана 

Арагчи заявил, что нападение якобы было совершено по приказу Израиля.

"Зеленский напал на иранское судно, убив моряка", — заявил он.

По словам министра, этот удар является нарушением Устава ООН и, как он утверждает, имел целью втянуть страны Европы в войну. Он также добавил, что такие действия не могут остаться без ответа.

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Иран провел переговоры 

Глава иранского МИД сообщил, что обсудил инцидент с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, а также с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Украинская сторона пока не комментировала эти заявления.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. В МИД Ирана отметили, что вследствие нападения на борту судна произошел взрыв, вследствие чего один моряк погиб, а другой получил ранение.

Тегеран подчеркнул, что это является нарушением Устава ООН, и назвал инцидент "актом агрессии", который может еще больше "разжечь и распространить пламя войны".

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Автор: 

Зеленский Владимир (25327) Иран (3095)
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Топ комментарии
+10
Таке враження, що якщо Іран зранку не послали на×уй, то день для них змарнований.
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26.07.2026 21:07 Ответить
+9
А що вони там ще про збитий український пасажирський літак говорили?
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26.07.2026 21:10 Ответить
+8
іран, має дякувати зеленському!! Якби воно, не зупинило ракетну програму України, то за збитий літак, по тегерану, давно прилетіли умовні Сапсани...
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26.07.2026 21:25 Ответить

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