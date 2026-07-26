Глава МИД Ирана обвинил Зеленского в нападении на торговое судно и пригрозил ответом

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нападении на иранское судно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы МИД Ирана, опубликованном в социальной сети X.

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Обвинения Ирана

Арагчи заявил, что нападение якобы было совершено по приказу Израиля.

"Зеленский напал на иранское судно, убив моряка", — заявил он.

По словам министра, этот удар является нарушением Устава ООН и, как он утверждает, имел целью втянуть страны Европы в войну. Он также добавил, что такие действия не могут остаться без ответа.

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Иран провел переговоры

Глава иранского МИД сообщил, что обсудил инцидент с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, а также с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Украинская сторона пока не комментировала эти заявления.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. В МИД Ирана отметили, что вследствие нападения на борту судна произошел взрыв, вследствие чего один моряк погиб, а другой получил ранение.

Тегеран подчеркнул, что это является нарушением Устава ООН, и назвал инцидент "актом агрессии", который может еще больше "разжечь и распространить пламя войны".

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