Нетаньяху назвал условия завершения конфликта с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что конфликт с Ираном закончится, если иранский режим будет свергнут или вынужден отказаться от своей ядерной программы.

Об этом сообщает Times of Israel в воскресенье, 26 июля, цитирует Цензор.НЕТ.

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Нетаньяху подчеркнул, что Тегеран должен прекратить развитие ядерных возможностей независимо от наличия соглашения.

Премьер также заявил, что Иран должен осознать последствия своих действий, в частности поддержку хаоса в мире, внутренние репрессии и атаки против других государств.

"Если Иран или его прокси нападут на Израиль, это будет ужасной ошибкой, потому что наш ответ будет очень, очень сильным", — подчеркнул Нетаньяху.

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Позиция в отношении США и Саудовской Аравии

Отдельно глава израильского правительства поддержал позицию президента США Дональда Трампа относительно возможного ядерного соглашения с Саудовской Аравией.

По его словам, Эр-Рияд может получить лишь гражданскую ядерную программу в обмен на нормализацию отношений с Израилем.

Нетаньяху добавил, что Израиль не поддерживает создание военной ядерной программы в Саудовской Аравии.

Напомним, ранее иранская армия заявила, что прекратила свои удары на фоне затишья в ударах со стороны Соединенных Штатов.

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