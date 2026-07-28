УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7105 відвідувачів онлайн
Новини Помер сенатор Ліндсі Грем
722 7

Трамп виступив на церемонії прощання із сенатором Гремом: Був другом, якого ніхто з нас не забуде

Трамп на церемонії прощання з сенатором Гремом

Президент США Дональд Трамп виступив під час церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом у Вашингтоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Прощання з сенатором і слова президента

Трамп назвав Грема людиною, яку пам’ятатимуть багато років. Він підкреслив його роль і особисті якості.

"Ліндсі був справжнім американським оригіналом і другом, якого ніхто з нас ніколи не забуде", - наголосив Трамп.

Президент зазначив, що сенатор жив активно та віддано працював до останніх днів. За його словами, Грем пішов із життя на піку своєї кар’єри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов після зустрічі у Білому домі: Маємо розуміння необхідності справедливого закінчення війни. ФОТО

Хто був на церемонії

На панахиду прибули представники влади США та політики з різних партій. Також були присутні іноземні лідери.

Серед гостей були Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 28 липня провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Обговорили зокрема  ППО та виробництво ракет Patriot.

Автор: 

Зеленський Володимир (26496) Нетаньягу Беньямін (209) похорон (1310) США (22339) Трамп Дональд (8078) Грем Ліндсі (177)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 