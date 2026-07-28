Трамп виступив на церемонії прощання із сенатором Гремом: Був другом, якого ніхто з нас не забуде
Президент США Дональд Трамп виступив під час церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом у Вашингтоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Прощання з сенатором і слова президента
Трамп назвав Грема людиною, яку пам’ятатимуть багато років. Він підкреслив його роль і особисті якості.
"Ліндсі був справжнім американським оригіналом і другом, якого ніхто з нас ніколи не забуде", - наголосив Трамп.
Президент зазначив, що сенатор жив активно та віддано працював до останніх днів. За його словами, Грем пішов із життя на піку своєї кар’єри.
Хто був на церемонії
На панахиду прибули представники влади США та політики з різних партій. Також були присутні іноземні лідери.
Серед гостей були Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 28 липня провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Обговорили зокрема ППО та виробництво ракет Patriot.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль