Трамп виступив на церемонії прощання із сенатором Гремом: Був другом, якого ніхто з нас не забуде

Президент США Дональд Трамп виступив під час церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом у Вашингтоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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Прощання з сенатором і слова президента

Трамп назвав Грема людиною, яку пам’ятатимуть багато років. Він підкреслив його роль і особисті якості.

"Ліндсі був справжнім американським оригіналом і другом, якого ніхто з нас ніколи не забуде", - наголосив Трамп.

Президент зазначив, що сенатор жив активно та віддано працював до останніх днів. За його словами, Грем пішов із життя на піку своєї кар’єри.

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Хто був на церемонії

На панахиду прибули представники влади США та політики з різних партій. Також були присутні іноземні лідери.

Серед гостей були Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 28 липня провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Обговорили зокрема ППО та виробництво ракет Patriot.