Трамп выступил на церемонии прощания с сенатором Гремом: "Он был другом, которого никто из нас не забудет"

Президент США Дональд Трамп выступил на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом в Вашингтоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Прощание с сенатором и слова президента

Трамп назвал Грэма человеком, которого будут помнить долгие годы. Он подчеркнул его роль и личные качества.

"Линдси был настоящим американским оригиналом и другом, которого никто из нас никогда не забудет", - подчеркнул Трамп.

Президент отметил, что сенатор вел активную жизнь и преданно трудился до последних дней. По его словам, Грэм ушел из жизни на пике своей карьеры.

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Кто присутствовал на церемонии

На панихиду прибыли представители власти США и политики из разных партий. Также присутствовали иностранные лидеры.

Среди гостей были президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 28 июля провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Обсудили, в частности, ПВО и производство ракет Patriot.