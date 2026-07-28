Трамп выступил на церемонии прощания с сенатором Гремом: "Он был другом, которого никто из нас не забудет"
Президент США Дональд Трамп выступил на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом в Вашингтоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Прощание с сенатором и слова президента
Трамп назвал Грэма человеком, которого будут помнить долгие годы. Он подчеркнул его роль и личные качества.
"Линдси был настоящим американским оригиналом и другом, которого никто из нас никогда не забудет", - подчеркнул Трамп.
Президент отметил, что сенатор вел активную жизнь и преданно трудился до последних дней. По его словам, Грэм ушел из жизни на пике своей карьеры.
Кто присутствовал на церемонии
На панихиду прибыли представители власти США и политики из разных партий. Также присутствовали иностранные лидеры.
Среди гостей были президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 28 июля провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Обсудили, в частности, ПВО и производство ракет Patriot.
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