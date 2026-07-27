Трамп попередив про "запасний план" щодо Ірану
США допускають можливість позитивного розвитку переговорів з Іраном, але готуються і до іншого варіанту подій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.
Переговори з Іраном можуть дати результат
За словами Трампа, Іран сам звернувся з ініціативою зустрічі як через посередників, так і напряму. Сторони вже проводять переговори, і, за оцінкою президента США, вони можуть завершитися позитивно.
"Іран звернувся з проханням про зустріч як через посередників, так і безпосередньо. Ми зустрічаємося, і, гадаю, можуть статися позитивні події", – заявив він.
Також Трамп звернув увагу на зниження цін на нафту. Це, на його думку, може свідчити про очікування ринку щодо прогресу в діалозі між Вашингтоном і Тегераном.
США готуються до альтернативних дій
Президент США зазначив, що існує висока ймовірність позитивного результату переговорів. Водночас він наголосив, що у разі провалу сторони можуть повернутися до попередніх дій.
"Є велика ймовірність, що може статися щось хороше. Якщо ж ні, то ми повернемося до того, чим займалися два дні тому", – сказав Трамп.
Раніше повідомлялося, що він прагне швидко завершити конфлікт з Іраном і розглядає кілька варіантів дій.
За даними ЗМІ, Центральне командування США рекомендувало припинити авіаудари в районі Ормузької протоки, оскільки вони досягли межі ефективності.
24 липня Трамп віддав наказ військовим призупинити вогонь і не завдавати ударів по іранських цілях уздовж південного узбережжя Ірану та в районі Ормузької протоки.
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