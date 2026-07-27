Трамп предупредил о "запасном плане" в отношении Ирана

США допускают возможность благоприятного развития переговоров с Ираном, но готовятся и к другому варианту развития событий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

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Переговоры с Ираном могут дать результат

По словам Трампа, Иран сам выступил с инициативой встречи как через посредников, так и напрямую. Стороны уже ведут переговоры, и, по оценке президента США, они могут завершиться положительно.

"Иран обратился с просьбой о встрече как через посредников, так и напрямую. Мы встречаемся, и, думаю, могут произойти позитивные события", — заявил он.

Также Трамп обратил внимание на снижение цен на нефть. Это, по его мнению, может свидетельствовать об ожиданиях рынка относительно прогресса в диалоге между Вашингтоном и Тегераном.

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США готовятся к альтернативным действиям

Президент США отметил, что существует высокая вероятность положительного результата переговоров. В то же время он подчеркнул, что в случае провала стороны могут вернуться к прежним действиям.

"Есть большая вероятность, что может произойти что-то хорошее. Если же нет, то мы вернемся к тому, чем занимались два дня назад", — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что он стремится быстро завершить конфликт с Ираном и рассматривает несколько вариантов действий.

По данным СМИ, Центральное командование США рекомендовало прекратить авиаудары в районе Ормузского пролива, поскольку они достигли предела эффективности.

24 июля Трамп отдал приказ военным приостановить огонь и не наносить удары по иранским целям вдоль южного побережья Ирана и в районе Ормузского пролива.

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