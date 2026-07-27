Глава CENTCOM считает, что удары США в районе Ормузского пролива исчерпали свою эффективность, - Axios
Командующий Центральным командованием Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер заявил, что кампания ударов в районе Ормузского пролива исчерпала свою эффективность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Axios.
Удары дали результат, но имеют свои пределы
"Это было признанием со стороны как военных, так и гражданских советников президента того, что существуют пределы того, чего можно достичь с помощью военной силы", - отмечается в сообщении.
Адмирал представил свои оценки Пентагону, Объединенному комитету начальников штабов и Белому дому.
Он подчеркнул, что за две недели ударов США существенно снизили способность Ирана атаковать суда.
Кроме того, большинство обозначенных целей уже были поражены.
Решение о паузе и смена позиции
По информации Axios, именно рекомендации Купера вместе с выводами других советников повлияли на решение президента США Дональда Трампа приостановить удары по целям в Иране.
Сообщается, что в течение нескольких дней до этого Трамп рассматривал возможность возобновления масштабных боевых действий.
Его позиция начала меняться вечером в четверг. Окончательное решение о приостановке бомбардировок было принято в пятницу.
Ранее посол США в ООН Майк Волц заявил, что Вашингтон решил сделать паузу, чтобы дать шанс дипломатии.
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