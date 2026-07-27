Трамп приостановил атаки на Иран ради дипломатии, - посол США в ООН Уолтц

Посол США в ООН Майк Уолтц объяснил причины приостановки ударов США по Ирану.

Об этом говорится в материале Fox News, на который ссылается Цензор.НЕТ.

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Дипломатический шаг вместо атак

По словам Уолтца, после 13 ночей непрерывных ударов Вашингтон решил сделать паузу, чтобы дать возможность для переговоров.

Президент Дональд Трамп таким образом предоставляет Ирану пространство для дипломатии.

"Он предоставляет переговорам определенное пространство, дает им немного свободы", - заявил Уолтц.

В то же время подробностей о переговорном процессе он не раскрыл.

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Что происходит после перерыва

В течение выходных между США и Ираном наблюдалось затишье в боевых действиях.

Несмотря на это, морская блокада Ирана остается в силе.

В администрации Трампа отметили, что президент отдает предпочтение дипломатии, но уже продемонстрировал Ирану возможные последствия в случае отказа от серьезных переговоров.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что конфликт с Ираном завершится, если иранский режим будет свергнут или вынужден отказаться от своей ядерной программы.

Иранская армия заявила, что приостановила свои удары на фоне затишья в ударах со стороны Соединенных Штатов.

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