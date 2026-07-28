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Іран вимагає від України відшкодування за затоплене судно

Іран вимагає компенсації від України за затоплений корабель

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив про телефонну розмову з українським колегою Андрієм Сибігою щодо інциденту з іранським судном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві іранської сторони.

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Позиції сторін після інциденту

За словами Арагчі, Сибіга запевнив, що атака на судно була ненавмисною. Він також наголосив, що Україна не прагне ескалації ситуації.

Водночас у Тегерані підкреслили, що будь-які удари по громадянах або інтересах Ірану є неприйнятними. Там також заявили про необхідність відшкодування завданих збитків.

Раніше, після зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, Сибіга провів телефонну розмову з іранським міністром. Під час неї він закликав припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України.

Що передувало?

Також читайте: Україна передасть партнерам інформацію про нову допомогу Росії іранському режиму, - Зеленський

Автор: 

Іран (3151) МЗС (4215) Сибіга Андрій (1071)
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Топ коментарі
+33
А за збитий літак буде відшкодування?
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28.07.2026 22:36 Відповісти
+32
Після відшкодування Україні за всю розруху від іранських шахедів.
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28.07.2026 22:36 Відповісти
+18
Іран вже відшкодував за збитий літак МАУ ? тоді ідуть на *** за своїм кораблем !
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28.07.2026 22:38 Відповісти

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