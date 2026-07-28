Іран вимагає від України відшкодування за затоплене судно

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив про телефонну розмову з українським колегою Андрієм Сибігою щодо інциденту з іранським судном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві іранської сторони.

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Позиції сторін після інциденту

За словами Арагчі, Сибіга запевнив, що атака на судно була ненавмисною. Він також наголосив, що Україна не прагне ескалації ситуації.

Водночас у Тегерані підкреслили, що будь-які удари по громадянах або інтересах Ірану є неприйнятними. Там також заявили про необхідність відшкодування завданих збитків.

Раніше, після зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, Сибіга провів телефонну розмову з іранським міністром. Під час неї він закликав припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України.

Що передувало?

Раніше Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на іранське торгове судно в Каспійському морі. У МЗС Ірану зазначили, що внаслідок атаки на борту судна стався вибух, через що один моряк загинув і один зазнав поранення.

Тегеран наголосив, що це є порушенням Статуту ООН, та назвав інцидент "актом агресії", який може ще більше "розпалити та поширити полум'я війни".

Пізніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив особисто президента України Володимира Зеленського в атаці на іранське судно.

Зеленський своєю чергою наголосив, що Іран фактично вже вступив у війну проти України

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