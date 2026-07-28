РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7452 посетителя онлайн
Новости
3 749 35

Иран требует от Украины компенсации за затопленное судно

Иран требует от Украины компенсации за затопленный корабль

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о телефонном разговоре со своим украинским коллегой Андреем Сибигой по поводу инцидента с иранским судном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении иранской стороны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позиции сторон после инцидента

По словам Арагчи, Сибига заверил, что атака на судно была непреднамеренной. Он также подчеркнул, что Украина не стремится к эскалации ситуации.

В то же время в Тегеране подчеркнули, что любые удары по гражданам или интересам Ирана неприемлемы. Там также заявили о необходимости возмещения нанесенного ущерба.

Ранее, после встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, Сибига провел телефонный разговор с иранским министром. В ходе беседы он призвал прекратить любую поддержку войны России против Украины.

Что этому предшествовало?

  • Ранее Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. В МИД Ирана отметили, что в результате нападения на борту судна произошел взрыв, в результате чего один моряк погиб, а другой получил ранения.
  • Тегеран подчеркнул, что это является нарушением Устава ООН, и назвал инцидент "актом агрессии", который может еще больше "разжечь и распространить пламя войны".
  • Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил лично президента Украины Владимира Зеленского в нападении на иранское судно.
  • Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Иран фактически уже вступил в войну против Украины
  • Иран не имеет права изображать из себя жертву, - Сибига назвал угрозы Тегерана в адрес Украины безосновательными

Читайте также: Украина передаст партнерам информацию о новой помощи, оказываемой Россией иранскому режиму, - Зеленский

Автор: 

Иран (3107) МИД (7295) Сибига Андрей (1065)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Після відшкодування Україні за всю розруху від іранських шахедів.
показать весь комментарий
28.07.2026 22:36 Ответить
+34
А за збитий літак буде відшкодування?
показать весь комментарий
28.07.2026 22:36 Ответить
+20
Іран вже відшкодував за збитий літак МАУ ? тоді ідуть на *** за своїм кораблем !
показать весь комментарий
28.07.2026 22:38 Ответить

Загрузка...

 
 