Иран требует от Украины компенсации за затопленное судно
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о телефонном разговоре со своим украинским коллегой Андреем Сибигой по поводу инцидента с иранским судном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении иранской стороны.
Позиции сторон после инцидента
По словам Арагчи, Сибига заверил, что атака на судно была непреднамеренной. Он также подчеркнул, что Украина не стремится к эскалации ситуации.
В то же время в Тегеране подчеркнули, что любые удары по гражданам или интересам Ирана неприемлемы. Там также заявили о необходимости возмещения нанесенного ущерба.
Ранее, после встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, Сибига провел телефонный разговор с иранским министром. В ходе беседы он призвал прекратить любую поддержку войны России против Украины.
Что этому предшествовало?
- Ранее Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. В МИД Ирана отметили, что в результате нападения на борту судна произошел взрыв, в результате чего один моряк погиб, а другой получил ранения.
- Тегеран подчеркнул, что это является нарушением Устава ООН, и назвал инцидент "актом агрессии", который может еще больше "разжечь и распространить пламя войны".
- Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил лично президента Украины Владимира Зеленского в нападении на иранское судно.
- Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Иран фактически уже вступил в войну против Украины
- Иран не имеет права изображать из себя жертву, - Сибига назвал угрозы Тегерана в адрес Украины безосновательными
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль