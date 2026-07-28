Иран требует от Украины компенсации за затопленное судно

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о телефонном разговоре со своим украинским коллегой Андреем Сибигой по поводу инцидента с иранским судном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении иранской стороны.

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Позиции сторон после инцидента

По словам Арагчи, Сибига заверил, что атака на судно была непреднамеренной. Он также подчеркнул, что Украина не стремится к эскалации ситуации.

В то же время в Тегеране подчеркнули, что любые удары по гражданам или интересам Ирана неприемлемы. Там также заявили о необходимости возмещения нанесенного ущерба.

Ранее, после встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, Сибига провел телефонный разговор с иранским министром. В ходе беседы он призвал прекратить любую поддержку войны России против Украины.

Что этому предшествовало?

Ранее Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. В МИД Ирана отметили, что в результате нападения на борту судна произошел взрыв, в результате чего один моряк погиб, а другой получил ранения.

Тегеран подчеркнул, что это является нарушением Устава ООН, и назвал инцидент "актом агрессии", который может еще больше "разжечь и распространить пламя войны".

Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил лично президента Украины Владимира Зеленского в нападении на иранское судно.

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Иран фактически уже вступил в войну против Украины

Иран не имеет права изображать из себя жертву, - Сибига назвал угрозы Тегерана в адрес Украины безосновательными

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