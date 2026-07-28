Сибига провел беседу с главой МИД Ирана: призвал Тегеран избегать эскалации и прекратить помощь РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел откровенную беседу с иранской стороной после заявлений Тегерана о возможных ударах. Украина призвала Иран воздержаться от эскалации и прекратить поддержку российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост в соцсети Х и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

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Как отметил министр, беседа была "откровенной". Он подчеркнул, что даже в сложных ситуациях дипломатия остается инструментом прямого диалога, а главной целью Украины является недопущение дальнейшей эскалации.

Действия Украины направлены исключительно на защиту от российской агрессии

Сибига подчеркнул, что все действия Украины направлены исключительно на защиту от российской агрессии.

"Я еще раз подчеркнул, что все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны от российской агрессии и никогда не были направлены против гражданских судов или людей", - отметил он.

Отдельно глава украинского МИД прокомментировал заявления Ирана о гибели иранца и повреждении гражданского судна во время недавнего инцидента.

"Наша цель — противостоять российской агрессии, которая является первопричиной всех инцидентов, и именно Россия несет полную ответственность за все провокации и жертвы", - подчеркнул Сибига.

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В ходе беседы министр также призвал Иран воздержаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации, и прекратить поддержку войны России против Украины.

"Эта война является незаконной и должна закончиться. Наша позиция остается неизменной: Европа и Ближний Восток заслуживают стабильности, безопасности и мира", - подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Что этому предшествовало?

Ранее Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. В МИД Ирана отметили, что в результате нападения на борту судна произошел взрыв, в результате чего один моряк погиб, а другой получил ранения.

Тегеран подчеркнул, что это является нарушением Устава ООН, и назвал инцидент "актом агрессии", который может еще больше "разжечь и распространить пламя войны".

Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил лично президента Украины Владимира Зеленского в нападении на иранское судно.

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Иран фактически уже вступил в войну против Украины

Иран не имеет права изображать из себя жертву, - Сибига назвал угрозы Тегерана в адрес Украины безосновательными

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