Иран не имеет права изображать из себя жертву, - Сибига назвал угрозы Тегерана в адрес Украины безосновательными

Угрозы Ирана в адрес Украины являются неоправданными и безосновательными.

Об этом глава МИД Андрей Сибига сообщил в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция МИД

Он напомнил, что режим в Тегеране является прямым соучастником российской агрессии против Украины, подпитывая преступную войну Москвы оружием, которое убивает украинцев с 2022 года.

"Иран не имеет права изображать из себя жертву, не говоря уже об оправдании своих угроз абсурдными ссылками на Устав ООН. Своими заявлениями Иран также пытается отвлечь внимание от террора России против гражданского судоходства в Черном море, который угрожает мировой продовольственной безопасности. Но это не удастся", - подчеркивает Сибига.

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По его словам, нападения России на свободу судоходства будут в центре внимания сегодняшнего экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

"Мы ожидаем решительного ответа международного сообщества", - резюмирует украинский министр.

Что этому предшествовало?

Ранее Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. В МИД Ирана отметили, что в результате нападения на борту судна произошел взрыв, в результате чего один моряк погиб, а другой получил ранения.

Тегеран подчеркнул, что это является нарушением Устава ООН, и назвал инцидент "актом агрессии", который может еще больше "разжечь и распространить пламя войны".

Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил лично президента Украины Владимира Зеленского в нападении на иранское судно.

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, чтоИран фактически уже вступил в войну против Украины.

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