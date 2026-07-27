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Новости Сотрудничество РФ и Ирана
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Иран фактически уже вступил в войну против Украины, - Зеленский

Владимир, Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран фактически уже участвует в войне против Украины, поскольку с первых лет полномасштабного вторжения поставлял России беспилотники, технологии и другое вооружение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в интервью Sky News.

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Отвечая на вопрос о возможном нападении Ирана на Украину и угрозах со стороны Тегерана, Зеленский заявил, что считает действия Ирана прямым участием в агрессии.

"Они предоставили тысячи беспилотников Shahed в первый год войны, затем передали лицензии. Они напали на нас? Я думаю, что да", - сказал президент.

Президент подчеркнул, что Украина должна действовать взвешенно и не допустить открытия нового фронта, при этом честно оценивая роль союзников России.

По его словам, Иран и Северная Корея уже стали участниками войны, оказав Москве военную помощь.

"Мы должны быть осторожны, мы должны делать все возможное, чтобы ни в коем случае не открывать новый фронт, но мы должны быть честными - иранцы и северокорейцы уже напали на нас", - заявил Зеленский.

Украина должна быть готова к новым угрозам

Глава государства выразил надежду, что Иран не будет усиливать свою поддержку России, однако призвал быть готовыми к любому развитию событий.

Кроме того, Зеленский отметил, что Тегеран и Пхеньян с самого начала полномасштабной войны поставляли России беспилотники, ракеты, артиллерийские боеприпасы и другое вооружение.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25333) Иран (3099) россия (89021) Шахед (2374)
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Топ комментарии
+17
іран продавав безпілотники тим, хто їх купував. ти **** зелена їх не купував, бо дороги будував, гарні, міцні, якраз для кацапських танків з бтрами.
давай ще догавкайся, що іран почне своїх чорномазих кацапам поставляти, там 90 млн населення.
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27.07.2026 08:15 Ответить
+9
Ця тварина робить все щоб ситуація ставала гіршою для України
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27.07.2026 08:43 Ответить
+8
Коли до влади приходять маньяки, біда не минуча. Іран колись був прекрасно розвинутою і перспективною Європейською державою, поки до влади не дорвались аятоли. За срашку промовчу, там дураки не переводяться, а коли ще й при владі дементивні глухо-німі виродки...
Українці більшістю своєю теж привели "свойого" до влади і раділи, не розуміючи ні на нейрон, що то є бідовий вирок Неньки. І саме головне, тих упоротих в зе не меншає.
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27.07.2026 08:26 Ответить

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