Иран фактически уже вступил в войну против Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран фактически уже участвует в войне против Украины, поскольку с первых лет полномасштабного вторжения поставлял России беспилотники, технологии и другое вооружение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в интервью Sky News.

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Отвечая на вопрос о возможном нападении Ирана на Украину и угрозах со стороны Тегерана, Зеленский заявил, что считает действия Ирана прямым участием в агрессии.

"Они предоставили тысячи беспилотников Shahed в первый год войны, затем передали лицензии. Они напали на нас? Я думаю, что да", - сказал президент.

Президент подчеркнул, что Украина должна действовать взвешенно и не допустить открытия нового фронта, при этом честно оценивая роль союзников России.

По его словам, Иран и Северная Корея уже стали участниками войны, оказав Москве военную помощь.

"Мы должны быть осторожны, мы должны делать все возможное, чтобы ни в коем случае не открывать новый фронт, но мы должны быть честными - иранцы и северокорейцы уже напали на нас", - заявил Зеленский.

Украина должна быть готова к новым угрозам

Глава государства выразил надежду, что Иран не будет усиливать свою поддержку России, однако призвал быть готовыми к любому развитию событий.

Кроме того, Зеленский отметил, что Тегеран и Пхеньян с самого начала полномасштабной войны поставляли России беспилотники, ракеты, артиллерийские боеприпасы и другое вооружение.

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