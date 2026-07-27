Иран фактически уже вступил в войну против Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран фактически уже участвует в войне против Украины, поскольку с первых лет полномасштабного вторжения поставлял России беспилотники, технологии и другое вооружение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в интервью Sky News.
Отвечая на вопрос о возможном нападении Ирана на Украину и угрозах со стороны Тегерана, Зеленский заявил, что считает действия Ирана прямым участием в агрессии.
"Они предоставили тысячи беспилотников Shahed в первый год войны, затем передали лицензии. Они напали на нас? Я думаю, что да", - сказал президент.
Президент подчеркнул, что Украина должна действовать взвешенно и не допустить открытия нового фронта, при этом честно оценивая роль союзников России.
По его словам, Иран и Северная Корея уже стали участниками войны, оказав Москве военную помощь.
"Мы должны быть осторожны, мы должны делать все возможное, чтобы ни в коем случае не открывать новый фронт, но мы должны быть честными - иранцы и северокорейцы уже напали на нас", - заявил Зеленский.
Украина должна быть готова к новым угрозам
Глава государства выразил надежду, что Иран не будет усиливать свою поддержку России, однако призвал быть готовыми к любому развитию событий.
Кроме того, Зеленский отметил, что Тегеран и Пхеньян с самого начала полномасштабной войны поставляли России беспилотники, ракеты, артиллерийские боеприпасы и другое вооружение.
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давай ще догавкайся, що іран почне своїх чорномазих кацапам поставляти, там 90 млн населення.
Українці більшістю своєю теж привели "свойого" до влади і раділи, не розуміючи ні на нейрон, що то є бідовий вирок Неньки. І саме головне, тих упоротих в зе не меншає.