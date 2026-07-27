Іран фактично вже вступив у війну проти України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран фактично вже бере участь у війні проти України, оскільки з перших років повномасштабного вторгнення постачав Росії безпілотники, технології та інше озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав в інтерв'ю Sky News.

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Відповідаючи на запитання щодо можливого нападу Ірану на Україну та погроз з боку Тегерана, Зеленський заявив, що вважає дії Ірану прямою участю в агресії.

"Вони дали тисячі безпілотників Shahed у перший рік війни, потім передали ліцензії. Вони напали на нас? Я думаю, що так", - сказав президент.

Президент наголосив, що Україна має діяти виважено та не допустити відкриття нового фронту, водночас чесно оцінюючи роль союзників Росії.

За його словами, Іран і Північна Корея вже стали учасниками війни, надавши Москві військову допомогу.

"Ми повинні бути обережними, ми повинні робити все можливе, не відкривати новий фронт жодним чином, але ми повинні бути чесними - іранці та північнокорейці вже напали на нас", - заявив Зеленський.

Україна має бути готовою до нових загроз

Глава держави висловив сподівання, що Іран не посилюватиме свою підтримку Росії, однак закликав бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Крім того, Зеленський зазначив, що Тегеран і Пхеньян від самого початку повномасштабної війни постачали Росії безпілотники, ракети, артилерійські боєприпаси та інше озброєння.

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