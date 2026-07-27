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Новини Співпраця РФ та Ірану
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Іран фактично вже вступив у війну проти України, - Зеленський

володимир,зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран фактично вже бере участь у війні проти України, оскільки з перших років повномасштабного вторгнення постачав Росії безпілотники, технології та інше озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав в інтерв'ю Sky News.

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Відповідаючи на запитання щодо можливого нападу Ірану на Україну та погроз з боку Тегерана, Зеленський заявив, що вважає дії Ірану прямою участю в агресії.

"Вони дали тисячі безпілотників Shahed у перший рік війни, потім передали ліцензії. Вони напали на нас? Я думаю, що так", - сказав президент.

Президент наголосив, що Україна має діяти виважено та не допустити відкриття нового фронту, водночас чесно оцінюючи роль союзників Росії.

За його словами, Іран і Північна Корея вже стали учасниками війни, надавши Москві військову допомогу.

"Ми повинні бути обережними, ми повинні робити все можливе, не відкривати новий фронт жодним чином, але ми повинні бути чесними - іранці та північнокорейці вже напали на нас", - заявив Зеленський.

Україна має бути готовою до нових загроз

Глава держави висловив сподівання, що Іран не посилюватиме свою підтримку Росії, однак закликав бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Крім того, Зеленський зазначив, що Тегеран і Пхеньян від самого початку повномасштабної війни постачали Росії безпілотники, ракети, артилерійські боєприпаси та інше озброєння.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26483) Іран (3144) росія (47156) Шахед (2384)
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Топ коментарі
+16
іран продавав безпілотники тим, хто їх купував. ти **** зелена їх не купував, бо дороги будував, гарні, міцні, якраз для кацапських танків з бтрами.
давай ще догавкайся, що іран почне своїх чорномазих кацапам поставляти, там 90 млн населення.
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27.07.2026 08:15 Відповісти
+8
Ця тварина робить все щоб ситуація ставала гіршою для України
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27.07.2026 08:43 Відповісти
+7
Коли до влади приходять маньяки, біда не минуча. Іран колись був прекрасно розвинутою і перспективною Європейською державою, поки до влади не дорвались аятоли. За срашку промовчу, там дураки не переводяться, а коли ще й при владі дементивні глухо-німі виродки...
Українці більшістю своєю теж привели "свойого" до влади і раділи, не розуміючи ні на нейрон, що то є бідовий вирок Неньки. І саме головне, тих упоротих в зе не меншає.
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27.07.2026 08:26 Відповісти

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