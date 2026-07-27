Іран фактично вже вступив у війну проти України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран фактично вже бере участь у війні проти України, оскільки з перших років повномасштабного вторгнення постачав Росії безпілотники, технології та інше озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав в інтерв'ю Sky News.
Відповідаючи на запитання щодо можливого нападу Ірану на Україну та погроз з боку Тегерана, Зеленський заявив, що вважає дії Ірану прямою участю в агресії.
"Вони дали тисячі безпілотників Shahed у перший рік війни, потім передали ліцензії. Вони напали на нас? Я думаю, що так", - сказав президент.
Президент наголосив, що Україна має діяти виважено та не допустити відкриття нового фронту, водночас чесно оцінюючи роль союзників Росії.
За його словами, Іран і Північна Корея вже стали учасниками війни, надавши Москві військову допомогу.
"Ми повинні бути обережними, ми повинні робити все можливе, не відкривати новий фронт жодним чином, але ми повинні бути чесними - іранці та північнокорейці вже напали на нас", - заявив Зеленський.
Україна має бути готовою до нових загроз
Глава держави висловив сподівання, що Іран не посилюватиме свою підтримку Росії, однак закликав бути готовими до будь-якого розвитку подій.
Крім того, Зеленський зазначив, що Тегеран і Пхеньян від самого початку повномасштабної війни постачали Росії безпілотники, ракети, артилерійські боєприпаси та інше озброєння.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
давай ще догавкайся, що іран почне своїх чорномазих кацапам поставляти, там 90 млн населення.
Українці більшістю своєю теж привели "свойого" до влади і раділи, не розуміючи ні на нейрон, що то є бідовий вирок Неньки. І саме головне, тих упоротих в зе не меншає.