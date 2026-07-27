Іран не має права вдавати жертву, - Сибіга назвав погрози Тегерана на адресу України безпідставними

Погрози Ірану на адресу України є невиправданими та безпідставними.

Про це голова МЗС Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція МЗС

Він нагадав, що режим у Тегерані є прямим співучасником російської агресії проти України, підживлюючи злочинну війну Москви зброєю, яка вбиває українців з 2022 року.

"Іран не має права вдавати жертву, не кажучи вже про виправдовування своїх погроз абсурдними посиланнями на Статут ООН. Своїми заявами Іран також намагається відвернути увагу від терору Росії проти цивільного судноплавства в Чорному морі, який загрожує світовій продовольчій безпеці. Але це не вдасться", - наголошує Сибіга.

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За його словами, напади Росії на свободу судноплавства будуть у центрі уваги сьогоднішнього екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

"Ми очікуємо рішучої відповіді міжнародної спільноти", - резюмує український міністр.

Що передувало?

Раніше Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на іранське торгове судно в Каспійському морі. У МЗС Ірану зазначили, що внаслідок атаки на борту судна стався вибух, через що один моряк загинув і один зазнав поранення.

Тегеран наголосив, що це є порушенням Статуту ООН, та назвав інцидент "актом агресії", який може ще більше "розпалити та поширити полум'я війни".

Пізніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив особисто президента України Володимира Зеленського в атаці на іранське судно.

Зеленський своєю чергою наголосив, що Іран фактично вже вступив у війну проти України.

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