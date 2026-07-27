Военная логистика Ирана, обеспечивающая РФ, является законной военной целью, – Плетенчук
Любая военная логистика, используемая для поставок вооружения российской оккупационной армии, является законной военной целью для Украины.
Об этом в эфире заявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя угрозы Ирана в ответ на удары по судам в акватории Каспийского моря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Военная логистика, помогающая оккупантам, — это законная цель
"Страна, которая поддерживает другого врага не только на словах, но и непосредственно, предоставив ему такой инструмент террора, как дроны-камикадзе, нарастив их производство на своей территории и проводя обучение операторов, — пожалуй, её мнение — последнее, что должно нас волновать в такой ситуации", — отметил Плетенчук.
Пресс-секретарь отметил, что любая военная логистика является законной военной целью. По его словам, если украинские разведывательные структуры, которые уже работают на международном уровне, получают информацию о наличии такой логистики, реакция со стороны Украины вполне очевидна.
Что этому предшествовало?
- Ранее Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. В МИД Ирана отметили, что вследствие нападения на борту судна произошел взрыв, вследствие чего один моряк погиб, а другой получил ранение.
- Тегеран подчеркнул, что это является нарушением Устава ООН, и назвал инцидент "актом агрессии", который может еще больше "разжечь и распространить пламя войны".
- Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил лично президента Украины Владимира Зеленского в нападении на иранское судно.
- Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Иран фактически уже вступил в войну против Украины.
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Махрову диктатуру? Серйозно?
Це ще з Європою спрацювати може, з підривом "потоків", але такі, як Іран, не слухають слів.
У агрєссора - свящєнноє право совєршать агрєссію, і кто воспротівітся - будєт наказан прімєрно.
Так что сідітє і тєрпітє, а то будєт вам хужє.