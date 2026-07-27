Військова логістика Ірану, що забезпечує РФ, є законною військовою ціллю, – Плетенчук

Будь-яка військова логістика, яка використовується для постачання озброєння російській окупаційній армії, є законною військовою ціллю для України.

Про це в телеефірі заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи погрози Ірану у відповідь на удари по суднах в акваторії Каспійського моря, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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Військова логістика, що допомагає окупантам - це законна ціль

"Країна, яка підтримує іншого ворога не лише на словах, а й безпосередньо, надавши йому такий інструмент терору, як дрони-камікадзе, масштабувавши їх виробництво на його території та проводячи навчання операторів, - мабуть, її думка є останньою, яка має нас хвилювати в такій ситуації", - зазначив Плетенчук.

Речник зазначив, що будь-яка військова логістика є законною військовою ціллю. За його словами, якщо українські розвідувальні структури, які вже працюють на міжнародному рівні, отримують інформацію про наявність такої логістики, реакція з українського боку є цілком очевидною.

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Що передувало?

Раніше Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на іранське торгове судно в Каспійському морі. У МЗС Ірану зазначили, що внаслідок атаки на борту судна стався вибух, через що один моряк загинув і один зазнав поранення.

Тегеран наголосив, що це є порушенням Статуту ООН, та назвав інцидент "актом агресії", який може ще більше "розпалити та поширити полум'я війни".

Пізніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив особисто президента України Володимира Зеленського в атаці на іранське судно.

Зеленський своєю чергою наголосив, що Іран фактично вже вступив у війну проти України.

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