Сибіга провів розмову з главою МЗС Ірану: закликав Тегеран уникати ескалації та припинити допомогу РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів відверту розмову з іранською стороною після заяв Тегерана про можливі удари. Україна закликала Іран утриматися від ескалації та припинити підтримку російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у соцмережі Х в.о. міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

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Як зазначив міністра, розмова була "відвертою". Він наголосив, що навіть у складних ситуаціях дипломатія залишається інструментом прямого діалогу, а головною метою України є недопущення подальшої ескалації.

Дії України спрямовані виключно на захист від російської агресії

Сибіга підкреслив, що всі дії України спрямовані виключно на захист від російської агресії.

"Я ще раз підкреслив, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії і ніколи не були спрямовані проти цивільних суден чи людей", - зазначив він.

Окремо глава українського МЗС прокоментував заяви Ірану щодо загибелі іранця та пошкодження цивільного судна під час нещодавнього інциденту.

"Наша мета - протистояти російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів, і саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви", - наголосив Сибіга.

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Під час розмови міністр також закликав Іран утриматися від будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації, та припинити підтримку війни Росії проти України.

"Ця війна є незаконною і має закінчитися. Наша позиція залишається незмінною: Європа та Близький Схід заслуговують на стабільність, безпеку та мир", - підсумував очільник українського зовнішньополітичного відомства.

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Що передувало?

Раніше Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на іранське торгове судно в Каспійському морі. У МЗС Ірану зазначили, що внаслідок атаки на борту судна стався вибух, через що один моряк загинув і один зазнав поранення.

Тегеран наголосив, що це є порушенням Статуту ООН, та назвав інцидент "актом агресії", який може ще більше "розпалити та поширити полум'я війни".

Пізніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив особисто президента України Володимира Зеленського в атаці на іранське судно.

Зеленський своєю чергою наголосив, що Іран фактично вже вступив у війну проти України

Іран не має права вдавати жертву, - Сибіга назвав погрози Тегерана на адресу України безпідставними

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