Діяв за вказівками секретної служби: Трамп підтвердив таємну зміну літака після саміту НАТО через загрозу безпеці

Американський лідер Дональд Трамп засвідчив, що залишив саміт НАТО в Анкарі на іншому повітряному судні, про що не знала більшість його делегації. За словами посадовця, такий крок був вимушеним заходом, здійсненим на вимогу спецслужб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Деталі від Трампа

Американський президент підтвердив чутки щодо таємного повернення із засідання НАТО, підкресливши, що повністю дотримувався інструкцій представників спецслужб.

"Я просто зробив так, як вони хотіли, я діяв за вказівками секретної служби і військових. Вони хотіли, щоб я летів іншим літаком, з таким же рівнем безпеки", - заявив Трамп.

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"Думаю, була якась загроза. Я насправді не дуже про це розпитував. Я отримую багато погроз", - додав він.

Втім Трамп запевнив, що саме той борт, яким він повертався до США, нібито був "під більшими ризиками".

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп таємно змінив літак в Анкарі через загрозу замаху від Ірану.

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