США змінюють стратегію щодо Ірану: економічний тиск замість ударів

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не планує масштабної військової операції проти Ірану та розглядає посилення економічного тиску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю американському виданню Axios.

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Економічний тиск замість війни

За словами Трампа, Сполучені Штати поки не форсують події та ведуть із Тегераном непрямі переговори. Він наголосив, що Вашингтон уважно стежить за економічною ситуацією в Ірані, де спостерігається висока інфляція та нестача коштів.

"Ми поки що не форсуємо події. Ми лише ведемо з ними напівпереговори. Просто спостерігаємо за Іраном з його величезною інфляцією і тим, що в нього немає грошей", – зазначив президент США.

Трамп також підкреслив, що Іран перебуває у складному економічному становищі та має проблеми з фінансуванням своїх військових. За його словами, морська блокада США ще більше посилила кризу.

Водночас глава Білого дому звернув увагу, що зниження цін на нафту до 75 доларів за барель зменшує негативний вплив війни на американських споживачів. Він додав, що ситуація може вирішитися дипломатичним шляхом.

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Переговори та розбіжності всередині Ірану

За інформацією джерела, Іран, Оман і США попередньо погодили умови судноплавства через Ормузьку протоку. Водночас офіційне оголошення угоди відкладається через зміну позиції Тегерана.

Американські посадовці повідомляють про внутрішні розбіжності в керівництві Ірану. Частина представників влади виступає за домовленості зі США через ризик економічного колапсу. Інша частина проти будь-яких поступок.

Нагадаємо, Іран висунув нові вимоги для відкриття Ормузької протоки. Серед них скасування санкцій, припинення блокади, виведення американських військ із регіону та розмороження активів.

На тлі цих подій щодня через Ормузьку протоку транспортується близько 8 мільйонів барелів нафти за координації зі США. Американська сторона планує збільшувати обсяги перевезень до досягнення остаточної угоди.

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