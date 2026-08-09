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Новини Операція США проти Ірану
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Нетаньягу відкинув план США щодо Гази, - BBC

Прем’єр Ізраїлю коментує план США щодо Гази

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув запропонований США план врегулювання ситуації у Секторі Гази.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пише BBC.

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Позиція Ізраїлю щодо плану США

За словами Нетаньягу, Ізраїль не погоджується з 15-пунктовим документом, ініційованим президентом США Дональдом Трампом. Відповідну заяву він зробив під час засідання уряду 9 серпня.

Ізраїльський прем’єр наголосив, що військові не залишатимуть Сектор Гази до повного роззброєння ХАМАСу.

"Ізраїль не приймає цей 15-пунктовий документ", – заявив Нетаньягу.

Він також підкреслив, що ізраїльські сили продовжать діяти для усунення загроз безпеці держави та її громадян.

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Умови ХАМАС і переговорний процес

За інформацією джерел, ініційована США "Рада миру" раніше заявляла про досягнення домовленостей щодо повного роззброєння ХАМАСу та інших угруповань у Газі.

Водночас представники ХАМАСу пов’язують можливість передачі важкого озброєння з припиненням бойових дій з боку Ізраїлю та виведенням військ із Сектору Гази.

Переговорний процес залишається складним, оскільки сторони висувають взаємні умови, які наразі не узгоджені.

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Автор: 

Ізраїль (1785) Іран (3186) Нетаньягу Беньямін (212) Сектор Гази (207) США (22415) Хамас (231) Трамп Дональд (8118) Ормузька протока (275)
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Топ коментарі
+16
Вітаю трампа з черговою "перемогою"! Премія миру наближається!
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09.08.2026 21:04 Відповісти
+10
Персонально для Нетаньягу війна з Іраном вигідна для збереження влади.

Судові процеси над Біньяміном Нетаньягу тривають, і його юридичне становище з його політичною стратегією. Нетаньяху звинувачується в хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.

Продовження конфлікту (будь то з ХАМАС, Хезболлою або Іраном) дає прем'єр-міністру низку переваг:
Поки йде війна, питання про створення державної слідчої комісії щодо подій 7 жовтня та провалів безпеки залишається відкритим.
Крайні праві партнери Нетаньяху вимагають продовження жорстких військових дій. Розпад коаліції може призвести до нових виборів, які він ризикує програти, втративши прем'єрський імунітет.
Пряме протистояння з Іраном дозволяє Нетаньяху змістити фокус з внутрішніх проблем на екзистенційну загрозу державі.
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09.08.2026 21:11 Відповісти
+7
І не кажіть, ми в Україні таку вдячність спостерігаємо вже восьмий рік!
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09.08.2026 21:29 Відповісти

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