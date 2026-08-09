Нетаньягу відкинув план США щодо Гази, - BBC

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув запропонований США план врегулювання ситуації у Секторі Гази.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пише BBC.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Позиція Ізраїлю щодо плану США

За словами Нетаньягу, Ізраїль не погоджується з 15-пунктовим документом, ініційованим президентом США Дональдом Трампом. Відповідну заяву він зробив під час засідання уряду 9 серпня.

Ізраїльський прем’єр наголосив, що військові не залишатимуть Сектор Гази до повного роззброєння ХАМАСу.

"Ізраїль не приймає цей 15-пунктовий документ", – заявив Нетаньягу.

Він також підкреслив, що ізраїльські сили продовжать діяти для усунення загроз безпеці держави та її громадян.

Читайте також: Трамп намагався завершити конфлікт з Іраном, але отримав нові вимоги, - ЗМІ

Умови ХАМАС і переговорний процес

За інформацією джерел, ініційована США "Рада миру" раніше заявляла про досягнення домовленостей щодо повного роззброєння ХАМАСу та інших угруповань у Газі.

Водночас представники ХАМАСу пов’язують можливість передачі важкого озброєння з припиненням бойових дій з боку Ізраїлю та виведенням військ із Сектору Гази.

Переговорний процес залишається складним, оскільки сторони висувають взаємні умови, які наразі не узгоджені.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати просунулися у перемовинах із Тегераном і сподіваються на відновлення безпечного руху суден через Ормузьку протоку.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про поступ у переговорах щодо угоди про вільний транзит через Ормузьку протоку.

Також читайте: Трамп заперечив чутки про конфлікт із Гегсетом: Я надзвичайно задоволений його роботою