Нетаньягу відкинув план США щодо Гази, - BBC
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув запропонований США план врегулювання ситуації у Секторі Гази.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пише BBC.
Позиція Ізраїлю щодо плану США
За словами Нетаньягу, Ізраїль не погоджується з 15-пунктовим документом, ініційованим президентом США Дональдом Трампом. Відповідну заяву він зробив під час засідання уряду 9 серпня.
Ізраїльський прем’єр наголосив, що військові не залишатимуть Сектор Гази до повного роззброєння ХАМАСу.
"Ізраїль не приймає цей 15-пунктовий документ", – заявив Нетаньягу.
Він також підкреслив, що ізраїльські сили продовжать діяти для усунення загроз безпеці держави та її громадян.
Умови ХАМАС і переговорний процес
За інформацією джерел, ініційована США "Рада миру" раніше заявляла про досягнення домовленостей щодо повного роззброєння ХАМАСу та інших угруповань у Газі.
Водночас представники ХАМАСу пов’язують можливість передачі важкого озброєння з припиненням бойових дій з боку Ізраїлю та виведенням військ із Сектору Гази.
Переговорний процес залишається складним, оскільки сторони висувають взаємні умови, які наразі не узгоджені.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати просунулися у перемовинах із Тегераном і сподіваються на відновлення безпечного руху суден через Ормузьку протоку.
- Державний секретар США Марко Рубіо заявив про поступ у переговорах щодо угоди про вільний транзит через Ормузьку протоку.
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Судові процеси над Біньяміном Нетаньягу тривають, і його юридичне становище з його політичною стратегією. Нетаньяху звинувачується в хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.
Продовження конфлікту (будь то з ХАМАС, Хезболлою або Іраном) дає прем'єр-міністру низку переваг:
Поки йде війна, питання про створення державної слідчої комісії щодо подій 7 жовтня та провалів безпеки залишається відкритим.
Крайні праві партнери Нетаньяху вимагають продовження жорстких військових дій. Розпад коаліції може призвести до нових виборів, які він ризикує програти, втративши прем'єрський імунітет.
Пряме протистояння з Іраном дозволяє Нетаньяху змістити фокус з внутрішніх проблем на екзистенційну загрозу державі.