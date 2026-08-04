Рубіо висловився про переговори з Іраном: Досягнуто прогресу, але це ще не остаточне рішення

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про поступ у переговорах щодо угоди про вільний транзит через Ормузьку протоку.

Про це йдеться у матеріалі CNN, який цитує Цензор.НЕТ.

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Є просування, але рішення ще не фінальне

Рубіо зазначив, що сторони змогли досягти певного прогресу, однак остаточної домовленості поки немає. Водночас він висловив сподівання, що угоду можуть укласти вже найближчим часом.

Він уточнив, що США беруть участь у перемовинах між Іраном та Оманом. Основна мета цих консультацій — забезпечити безпечний прохід більшої кількості суден через протоку.

"Досягнуто прогресу, але це ще не остаточне рішення", - заявив Рубіо.

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Безпечний транзит і стратегічне значення

За словами Рубіо, питання збільшення судноплавства через Ормузьку протоку наразі є головним напрямом переговорів. Паралельно сторони рухаються до ширших домовленостей, зокрема щодо денуклеаризації.

Ормузька протока має ключове значення для світової торгівлі. Через неї транспортують нафту, скраплений газ та інші важливі товари, зокрема добрива.

Наразі судноплавство в регіоні обмежене. Більшість суден рухаються або північним маршрутом поблизу Ірану з його дозволу, або південним шляхом біля узбережжя Оману.

Президент США Дональд Трамп наполягає на швидкому укладенні угоди між Іраном та Оманом. У разі відмови він пригрозив можливими авіаударами. Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент також допускає швидке досягнення домовленостей щодо контролю над протокою.

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