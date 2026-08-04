Рубио высказался о переговорах с Ираном: Достигнут прогресс, но это еще не окончательное решение

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе в переговорах по соглашению о свободном транзите через Ормузский пролив.

Об этом говорится в материале CNN, который цитирует Цензор.НЕТ.

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Есть прогресс, но решение еще не окончательное

Рубио отметил, что стороны смогли достичь определенного прогресса, однако окончательной договоренности пока нет. В то же время он выразил надежду, что соглашение может быть заключено уже в ближайшее время.

Он уточнил, что США участвуют в переговорах между Ираном и Оманом. Основная цель этих консультаций — обеспечить безопасный проход большего количества судов через пролив.

"Достигнут прогресс, но это еще не окончательное решение", — заявил Рубио.

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Безопасный транзит и стратегическое значение

По словам Рубио, вопрос об увеличении судоходства через Ормузский пролив в настоящее время является главным направлением переговоров. Параллельно стороны движутся к более широким договоренностям, в частности по денуклеаризации.

Ормузский пролив имеет ключевое значение для мировой торговли. Через него транспортируются нефть, сжиженный газ и другие важные товары, в частности удобрения.

В настоящее время судоходство в регионе ограничено. Большинство судов движутся либо по северному маршруту вблизи Ирана с его разрешения, либо по южному маршруту у побережья Омана.

Президент США Дональд Трамп настаивает на скором заключении соглашения между Ираном и Оманом. В случае отказа он пригрозил возможными авиаударами. В то же время министр финансов США Скотт Бессент также допускает скорое достижение договоренностей по контролю над проливом.

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