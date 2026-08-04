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"Мы можем достичь соглашения сегодня или завтра", - заявил Бессент о переговорах с Ираном по поводу Ормузского пролива

Ормуз снова откроют

Вашингтон и Тегеран вплотную приблизились к подписанию мирного соглашения, однако решающим фактором по-прежнему остается урегулирование вопроса о контроле над Ормузским проливом.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNBC, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Бессента, США и Иран ведут переговоры, ключевой темой которых является возобновление безопасного движения гражданских судов через Ормузский пролив.

"Мы ведем переговоры с иранцами. Есть вероятность, что мы сможем достичь соглашения сегодня или завтра об открытии пролива и переходе к более нормализованной позиции в этом конфликте", - подчеркнул он.

Министр финансов заявил, что соглашение обеспечит свободу передвижения в проливе при условии получения ответа на вопрос, будет ли Ирану разрешено взимать плату за проход судов.

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"Хотя ситуация там по-прежнему остается несколько рискованной в течение последних нескольких дней, мы видели, как довольно много судов выходят даже сейчас", - сообщил он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп требует от Тегерана немедленно, до конца вторника, подписать соглашение с Оманом относительно Ормузского пролива.
  • В случае отказа глава Белого дома угрожает нанести по территории Ирана сокрушительные воздушные удары.

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Автор: 

Иран (3119) США (30283) Скотт Бессент (102) Ормузский пролив (196)
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Топ комментарии
+3
Не гарячкуйте, нехай Трамп з іранцями ще поб'ються зо два-три місяці, як діти біля гойдалки курсів акцій на нафту на Біржах Світу!!
Типова КАРТЕЛЬНА змова на ціноутворення на нафту, певного кола осіб!!!
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04.08.2026 16:12 Ответить
+3
На цій змові не погано збагачується родина Трампа. В держави він не краде і законів США не порушує.
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04.08.2026 16:16 Ответить
+1
Або післязавтра, або вже з понеділка .
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04.08.2026 16:17 Ответить

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