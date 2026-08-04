"Мы можем достичь соглашения сегодня или завтра", - заявил Бессент о переговорах с Ираном по поводу Ормузского пролива
Вашингтон и Тегеран вплотную приблизились к подписанию мирного соглашения, однако решающим фактором по-прежнему остается урегулирование вопроса о контроле над Ормузским проливом.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNBC, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Бессента, США и Иран ведут переговоры, ключевой темой которых является возобновление безопасного движения гражданских судов через Ормузский пролив.
"Мы ведем переговоры с иранцами. Есть вероятность, что мы сможем достичь соглашения сегодня или завтра об открытии пролива и переходе к более нормализованной позиции в этом конфликте", - подчеркнул он.
Министр финансов заявил, что соглашение обеспечит свободу передвижения в проливе при условии получения ответа на вопрос, будет ли Ирану разрешено взимать плату за проход судов.
"Хотя ситуация там по-прежнему остается несколько рискованной в течение последних нескольких дней, мы видели, как довольно много судов выходят даже сейчас", - сообщил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп требует от Тегерана немедленно, до конца вторника, подписать соглашение с Оманом относительно Ормузского пролива.
- В случае отказа глава Белого дома угрожает нанести по территории Ирана сокрушительные воздушные удары.
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