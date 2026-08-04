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Новини
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Можемо досягти угоди сьогодні або завтра, - Бессент заявив про переговори з Іраном щодо Ормузької протоки

ормуз знову відкриють

Вашингтон та Тегеран впритул наблизилися до підписання мирної угоди, однак вирішальним фактором залишається врегулювання питання контролю над Ормузькою протокою.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю СNBC, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Бессента, США та Іран проводять переговори, ключовою темою яких є відновлення безпечного руху цивільних суден через Ормузьку протоку.

"Ми ведемо переговори з іранцями. Є ймовірність, що ми можемо досягти угоди сьогодні або завтра про відкриття протоки та рух до більш нормалізованої позиції в цьому конфлікті", - наголосив він.

Міністр фінансів заявив, що угода дозволить свободу пересування в протоці при отриманні відповіді - чи буде Ірану дозволено стягувати плату за прохід суден.

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"Хоча ситуація там все ще трохи ризикована протягом останніх кількох днів, ми бачили, як досить багато суден виходять навіть зараз", - повідомив він.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що американський лідер Дональд Трамп вимагає від Тегерана негайно, до кінця вівторка, підписати угоду з Оманом стосовно Ормузької протоки.
  • У разі відмови глава Білого дому погрожує завдати по території Ірану нищівних повітряних ударів.

Читайте: Бессент підтвердив продовження дії винятку з санкцій щодо російської нафти

Автор: 

Іран (3170) США (22391) Бессент Скот (106) Ормузька протока (263)
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Топ коментарі
+3
Не гарячкуйте, нехай Трамп з іранцями ще поб'ються зо два-три місяці, як діти біля гойдалки курсів акцій на нафту на Біржах Світу!!
Типова КАРТЕЛЬНА змова на ціноутворення на нафту, певного кола осіб!!!
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04.08.2026 16:12 Відповісти
+3
На цій змові не погано збагачується родина Трампа. В держави він не краде і законів США не порушує.
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04.08.2026 16:16 Відповісти
+1
Або післязавтра, або вже з понеділка .
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04.08.2026 16:17 Відповісти

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