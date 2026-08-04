Ультиматум Білого дому: Трамп дав Ірану день на розблокування Ормузької протоки

Американський лідер Дональд Трамп вимагає від Тегерана негайно, до кінця вівторка, підписати угоду з Оманом стосовно Ормузької протоки. У разі відмови глава Білого дому погрожує завдати по території Ірану нищівних повітряних ударів.

Заяву американського президента наводить Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Агентство зазначає, що дипломатичне врегулювання, схоже, залежить від переговорів між Оманом та Іраном щодо збільшення кількості суден, що проходять через протоку.

Чи є прогрес?

Ознак прогресу в цих переговорах майже немає, і Іран продовжує дотримуватися жорсткої позиції щодо цього водного шляху.

Він наполягає, що має право регулювати морський рух і атакувати судна, які намагаються пройти через протоку без його дозволу.

Іран також обіцяє жорстко відповісти на будь-які масштабні удари з боку США та Ізраїлю.

Також читайте: Трамп заявив що Іран має останній шанс для угоди зі США

Що каже Трамп?

"Ви дізнаєтеся про це сьогодні або завтра. Маю на увазі, що все вирішиться швидко, так чи інакше. Це не дуже складно", -сказав Трамп журналістам.

Водночас Трамп регулярно відмовлявся від погроз щодо проведення масштабних атак на Іран. Якщо цього разу він все-таки вирішить їх здійснити, це, ймовірно, призведе до подальшого зростання цін на нафту.

Пізно в понеділок іранський високопосадовець закликав США "зробити перший крок і змінити свою поведінку", повернувшись до умов угоди, досягнутої обома сторонами в червні.

Також читайте: Ціна на нафту зростає, оскільки переговори щодо припинення війни між США та Іраном залишаються невизначеними

Важливість Ормузької протоки

Ормузька протока є життєво важливим каналом для постачання нафти, скрапленого природного газу та інших товарів, таких як добрива, залишається практично закритим.

Через неї майже не проходять судна, принаймні з увімкненими транспондерами. Більшість із тих, що все-таки проходять, рухаються північним маршрутом поблизу іранських берегів з дозволу Ірану або південним - поблизу території Оману.

Трамп заявив, що "жодних зборів" за доступ до протоки не буде, хоча саме це Тегеран висунув як ключову умову будь-якої угоди.